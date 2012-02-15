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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Ювентус
Парма - Ювентус: обзор матча 15 февраля 2012
Парма
15.02.2012, среда, 21:30
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Ювентус
+4
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
М. Касерес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
А. Лукарелли
Замена
Жонатан
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Матри
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
М. Эстигаррибия
Замена
Д. Мусаччи
️️️️
Ф. Валиани
Травма
М. Вучинич
Желтая карточка
К. Дзаккардо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Никола Паварини
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
4
Стефано Морроне
(К)
ЦП
80
Франческо Валиани
ЦП
32
Франческо Модесто
АП
14
Джонатан Биабиани
ПВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
2
Жонатан
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
3-3-2-2
1
Паварини
6
Лукарелли
19
Феррарио
5
Дзаккардо
31
Марига
4
Морроне
80
Валиани
32
Модесто
14
Биабиани
10
Флоккари
21
Джовинко
4-3-2-1
1
Буффон
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
9
Вучинич
18
Эстигаррибия
21
Матри
6
Лукарелли
27
Сантакроче
27
Сантакроче
6
Лукарелли
80
Валиани
22
Мусаччи
22
Мусаччи
80
Валиани
14
Биабиани
2
Жонатан
2
Жонатан
14
Биабиани
2
Лихтштайнер
4
Касерес
4
Касерес
2
Лихтштайнер
18
Эстигаррибия
15
Джаккерини
15
Джаккерини
18
Эстигаррибия
21
Матри
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Матри
Остались в запасе
Парма
Ювентус
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
30
Марко Сторари
ВР
19
Симоне Падоин
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Симоне Падоин
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Парма - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:25 (прямая)
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