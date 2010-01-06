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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Ювентус
Парма - Ювентус: обзор матча 06 января 2010
Парма
06.01.2010, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
25'
Н. Аморузо
4'
Х. Салихамиджич
38'
П. Кастеллини (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Ювентус
Желтая карточка
П. Деллафьоре
+4
Замена
А. Палоски
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
П. Де Челье
️️️️
Х. Салихамиджич
Желтая карточка
С. Морроне
Замена
З. Грыгера
️️️️
Диего
Вторая желтая
М. Касерес
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Замена
В. Божинов
️️️️
П. Кастеллини
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
К. Маркизио
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
П. Кастеллини
Желтая карточка
М. Касерес
ГОЛ! 1:1!
Н. Аморузо
Пас отдал
Д. Дзенони
Замена
Амаури
️️️️
Д. Трезеге
18'
Травма
Д. Трезеге
ГОЛ! 0:1!
Х. Салихамиджич
Пас отдал
Д. Кьеллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Паоло Кастеллини
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
(К)
АП
27
Дамиано Дзенони
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Диего
АП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
3-4-1-2
83
Миранте
15
Деллафьоре
0
Пануччи
5
Дзаккардо
7
Кастеллини
21
Джемаили
14
Галлоппа
27
Дзенони
4
Морроне
0
Аморузо
14
Биабиани
4-1-3-1-1
13
Маннингер
4
Касерес
14
Кьеллини
6
Легротталье
6
Гроссо
30
Мело
11
Салихамиджич
29
Поульсен
10
Маркизио
10
Диего
7
Трезеге
7
Кастеллини
86
Божинов
86
Божинов
7
Кастеллини
14
Галлоппа
9
Палоски
9
Палоски
14
Галлоппа
11
Салихамиджич
29
Де Челье
29
Де Челье
11
Салихамиджич
10
Диего
26
Грыгера
26
Грыгера
10
Диего
7
Трезеге
11
Амаури
11
Амаури
7
Трезеге
Остались в запасе
Парма
Ювентус
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
12
Антонио Кименти
ВР
11
Джонатан Зебина
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
11
Джонатан Зебина
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Парма - Ювентус
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая); "Россия 2" 17:45 (в записи)
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