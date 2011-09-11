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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Парма
Ювентус - Парма: обзор матча 11 сентября 2011
Ювентус
11.09.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 1
Завершен
Парма
20'
Ш. Лихтштайнер
61'
С. Пепе
75'
А. Видаль
84'
К. Маркизио
90+2'
С. Джовинко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Парма
+2
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Джовинко
Красная карточка
П. Де Челье
+1
Желтая карточка
А. Миранте
ГОЛ! 4:0!
К. Маркизио
Пас отдал
А. Пирло
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Д. Галлоппа
ГОЛ! 3:0!
А. Видаль
Замена
М. Красич
️️️️
С. Пепе
Замена
А. Видаль
️️️️
А. Дель Пьеро
ГОЛ! 2:0!
С. Пепе
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Замена
М. Вучинич
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
А. Лукарелли
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
А. Пирло
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
3
Симоне Пепе
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Милош Красич
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
77
Зе Эдуардо
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
29
Де Челье
14
Кьеллини
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
15
Джаккерини
21
Пирло
3
Пепе
10
Маркизио
21
Матри
10
Дель Пьеро
3-4-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
6
Лукарелли
80
Валиани
4
Морроне
14
Галлоппа
32
Модесто
9
Пелле
21
Джовинко
10
Дель Пьеро
23
Видаль
23
Видаль
10
Дель Пьеро
3
Пепе
17
Красич
17
Красич
3
Пепе
21
Матри
9
Вучинич
9
Вучинич
21
Матри
14
Галлоппа
77
Зе Эдуардо
77
Зе Эдуардо
14
Галлоппа
Остались в запасе
Ювентус
Парма
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
40
Нванкво Обиора
ОП
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Остались в запасе
40
Нванкво Обиора
ОП
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Ювентус - Парма
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 14:25 (прямая)
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