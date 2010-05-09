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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Парма
Ювентус - Парма: обзор матча 09 мая 2010
Ювентус
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 3
Завершен
Парма
16'
А. Дель Пьеро
90'
В. Яквинта
20'
Д. Ландзафаме
40'
Д. Ландзафаме
85'
Д. Биабиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Парма
ГОЛ! 2:3!
В. Яквинта
ГОЛ! 1:3!
Д. Биабиани
Замена
Ф. Гроссо
️️️️
П. Де Челье
Замена
П. Кастеллини
️️️️
Э. Креспо
Замена
Д. Трезеге
️️️️
К. Поульсен
Желтая карточка
П. Де Челье
Замена
Ф. Лунардини
️️️️
Д. Ландзафаме
Замена
А. Кандрева
️️️️
Диего
ГОЛ! 1:2!
Д. Ландзафаме
Желтая карточка
Д. Галлоппа
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ландзафаме
ГОЛ! 1:0!
А. Дель Пьеро
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Диего
АП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Амаури
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
0
Пьетро Бакколо
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
29
Де Челье
0
Каннаваро
4
Касерес
14
Кьеллини
30
Мело
29
Поульсен
10
Маркизио
10
Диего
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
3-2-3-2
83
Миранте
7
Ландзафаме
13
Антонелли
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
15
Деллафьоре
80
Валиани
4
Морроне
14
Галлоппа
14
Биабиани
9
Креспо
29
Де Челье
6
Гроссо
6
Гроссо
29
Де Челье
10
Диего
87
Кандрева
87
Кандрева
10
Диего
29
Поульсен
7
Трезеге
7
Трезеге
29
Поульсен
9
Креспо
7
Кастеллини
7
Кастеллини
9
Креспо
7
Ландзафаме
14
Лунардини
14
Лунардини
7
Ландзафаме
Остались в запасе
Ювентус
Парма
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
0
Пьетро Бакколо
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
0
Пьетро Бакколо
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Ювентус - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Стадио Олимпико
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