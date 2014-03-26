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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Парма
Ювентус - Парма: обзор матча 26 марта 2014
Ювентус
26.03.2014, среда, 23:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Парма
25'
К. Тевес
32'
К. Тевес
62'
К. Молинаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Парма
85'
Желтая карточка
А. Аква
79'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
М. Маркьонни
76'
Желтая карточка
М. Кассани
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Льоренте
74'
Желтая карточка
К. Тевес
73'
Замена
М. Исла
️️️️
Ш. Лихтштайнер
71'
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Пирло
66'
65'
Красная карточка
Амаури
62'
ГОЛ! 2:1!
К. Молинаро
61'
Замена
А. Аква
️️️️
Ж. Оби
61'
Замена
М. Кассани
️️️️
А. Лукарелли
Желтая карточка
А. Видаль
43'
ГОЛ! 2:0!
К. Тевес
32'
Желтая карточка
К. Асамоа
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
25'
11'
Желтая карточка
К. Молинаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
22
Филип Янкович
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
4
Касерес
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
23
Видаль
8
Погба
21
Пирло
32
Тевес
12
Льоренте
4-3-3
83
Миранте
27
Фелипе
6
Лукарелли
29
Палетта
3
Молинаро
32
Маркьонни
10
Оби
16
Пароло
99
Кассано
11
Амаури
14
Биабиани
2
Лихтштайнер
22
Исла
22
Исла
2
Лихтштайнер
21
Пирло
10
Маркизио
10
Маркизио
21
Пирло
12
Льоренте
27
Квальярелла
27
Квальярелла
12
Льоренте
6
Лукарелли
6
Кассани
6
Кассани
6
Лукарелли
10
Оби
18
Аква
18
Аква
10
Оби
32
Маркьонни
18
Скелотто
18
Скелотто
32
Маркьонни
Остались в запасе
Ювентус
Парма
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
22
Филип Янкович
ЦП
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Остались в запасе
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
22
Филип Янкович
ЦП
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Ювентус - Парма
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Альянц Стадиум
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