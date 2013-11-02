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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Ювентус
Парма - Ювентус: обзор матча 02 ноября 2013
Парма
02.11.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
76'
П. Погба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Ювентус
Замена
Ж. Оби
️️️️
М. Маркьонни
85'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
В. Гаргано
81'
78'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
76'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
75'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
К. Тевес
74'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
С. Джовинко
Замена
Фелипе
️️️️
П. Мендеш
68'
Желтая карточка
М. Гобби
63'
61'
Замена
А. Пирло
️️️️
К. Маркизио
53'
Желтая карточка
С. Джовинко
50'
Желтая карточка
С. Падоин
44'
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
П. Мендеш
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
(К)
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Хайме Вальдес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-5-2
83
Миранте
3
Мендеш
6
Лукарелли
6
Кассани
18
Гобби
16
Пароло
32
Маркьонни
5
Гаргано
14
Биабиани
11
Амаури
99
Кассано
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
21
Огбонна
15
Барцальи
19
Падоин
23
Видаль
8
Погба
10
Маркизио
27
Асамоа
32
Тевес
21
Джовинко
3
Мендеш
27
Фелипе
27
Фелипе
3
Мендеш
32
Маркьонни
10
Оби
10
Оби
32
Маркьонни
5
Гаргано
11
Сансоне
11
Сансоне
5
Гаргано
10
Маркизио
21
Пирло
21
Пирло
10
Маркизио
21
Джовинко
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Джовинко
32
Тевес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
32
Тевес
Остались в запасе
Парма
Ювентус
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Парма - Ювентус
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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