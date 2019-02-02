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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Парма
Ювентус - Парма: обзор матча 02 февраля 2019
Ювентус
02.02.2019, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 3
Завершен
Парма
36'
К. Роналду
62'
Д. Ругани
66'
К. Роналду
64'
А. Барилла
74'
Жервиньо
90+3'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Парма
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Жервиньо
Пас отдал
Р. Инглесе
Желтая карточка
Э. Джан
90'
+1
74'
ГОЛ! 3:2!
Жервиньо
Пас отдал
Ю. Куцка
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
М. Манджукич
66'
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Барилла
Пас отдал
Ю. Куцка
ГОЛ! 2:0!
Д. Ругани
Пас отдал
К. Роналду
62'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Матюиди
36'
28'
Желтая карточка
М. Скоццарелла
26'
Желтая карточка
А. Барилла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
37
Спинаццола
4
Касерес
24
Ругани
2
Канселу
28
Хедира
15
Пьянич
8
Матюиди
11
Коста
9
Манджукич
7
Роналду
4-1-2-1-2
55
Сепе
95
Бастони
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
23
Скоццарелла
20
Барилла
33
Куцка
27
Жервиньо
45
Инглесе
14
Биабиани
Остались в запасе
Ювентус
Парма
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
4
Лео Штулац
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Ювентус - Парма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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Парма
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