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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Парма
Ювентус - Парма: обзор матча 06 января 2011
Ювентус
06.01.2011, четверг, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 4
Завершен
Парма
57'
Н. Легротталье
40'
С. Джовинко
49'
С. Джовинко
60'
Э. Креспо (П)
90+1'
Р. Палладино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Парма
+1
ГОЛ! 1:4!
Р. Палладино
Пас отдал
К. Дзаккардо
Замена
А. Кальво
️️️️
С. Джовинко
Замена
Р. Палладино
️️️️
Э. Креспо
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. Креспо
ГОЛ! 1:2!
Н. Легротталье
Желтая карточка
Г. Палетта
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ф. Соренсен
ГОЛ! 0:2!
С. Джовинко
Пас отдал
А. Кандрева
+1
Желтая карточка
К. Дзаккардо
ГОЛ! 0:1!
С. Джовинко
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Дель Пьеро
Красная карточка
Ф. Мело
17'
Замена
Амаури
️️️️
Ф. Квальярелла
Травма
Ф. Квальярелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ОП
21
Блерим Джемаили
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
7
Антонио Кальво
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-1-3-2
30
Сторари
6
Гроссо
6
Легротталье
14
Кьеллини
4
Соренсен
30
Мело
10
Маркизио
20
Аквилани
17
Красич
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
4-1-2-1-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
24
Пачи
29
Палетта
18
Гобби
4
Морроне
80
Валиани
87
Кандрева
21
Джемаили
9
Креспо
21
Джовинко
10
Дель Пьеро
3
Пепе
3
Пепе
10
Дель Пьеро
4
Соренсен
22
Сиссоко
22
Сиссоко
4
Соренсен
27
Квальярелла
11
Амаури
11
Амаури
27
Квальярелла
21
Джовинко
7
Кальво
7
Кальво
21
Джовинко
9
Креспо
17
Палладино
17
Палладино
9
Креспо
Остались в запасе
Ювентус
Парма
13
Александр Маннингер
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
1
Никола Паварини
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Ювентус - Парма
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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