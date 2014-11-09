Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Парма
Ювентус - Парма: обзор матча 09 ноября 2014
Ювентус
09.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
7 : 0
Завершен
Парма
23'
Ф. Льоренте
29'
Ш. Лихтштайнер
36'
Ф. Льоренте
50'
К. Тевес
58'
К. Тевес
76'
А. Мората
88'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Парма
ГОЛ! 7:0!
А. Мората
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
88'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
К. Маркизио
82'
ГОЛ! 6:0!
А. Мората
Пас отдал
К. Коман
76'
72'
Желтая карточка
А. Аква
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
71'
65'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
А. Кассано
Замена
К. Коман
️️️️
К. Тевес
60'
ГОЛ! 5:0!
К. Тевес
58'
53'
Замена
М. Марига
️️️️
Х. Маури
ГОЛ! 4:0!
К. Тевес
50'
46'
Замена
М. Гобби
️️️️
П. Де Челье
ГОЛ! 3:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
36'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лихтштайнер
29'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Симоне Падоин
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
49
Ромуло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
(К)
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПЗ
4
Хосе Маури
ЛП
21
Андреа Коста
ОП
5
Абделькадер Геззаль
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Африйе Аква
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
33
Лукас Соуза
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
19
Падоин
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
8
Погба
49
Ромуло
10
Маркизио
37
Перейра
32
Тевес
12
Льоренте
4-1-4-1
83
Миранте
3
Рисполи
27
Фелипе
6
Лукарелли
29
Де Челье
21
Коста
18
Аква
5
Геззаль
10
Лоди
4
Маури
99
Кассано
10
Маркизио
14
Матиелло
14
Матиелло
10
Маркизио
32
Тевес
21
Коман
21
Коман
32
Тевес
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
29
Де Челье
18
Гобби
18
Гобби
29
Де Челье
4
Маури
31
Марига
31
Марига
4
Маури
99
Кассано
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
99
Кассано
Остались в запасе
Ювентус
Парма
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
92
Марьян Чорич
ВР
33
Лукас Соуза
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
33
Лукас Соуза
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Ювентус - Парма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Парма
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+