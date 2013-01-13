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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Ювентус
Парма - Ювентус: обзор матча 13 января 2013
Парма
13.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
77'
Н. Сансоне
52'
А. Пирло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Ювентус
Желтая карточка
А. Аква
90'
+3
Замена
А. Аква
️️️️
М. Маркьонни
82'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
Г. Палетта
77'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Амаури
69'
69'
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ф. Квальярелла
65'
Замена
П. Де Челье
️️️️
С. Падоин
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Пирло
Желтая карточка
Г. Палетта
45'
24'
Желтая карточка
С. Падоин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Массимо Гобби
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
(К)
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ПП
11
Амаури
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
4
Мартин Касерес
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
1
Никола Паварини
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Стефано Морроне
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Ювентус
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
3-5-2
83
Миранте
27
Сантакроче
29
Палетта
5
Дзаккардо
18
Гобби
16
Пароло
32
Маркьонни
10
Вальдес
14
Биабиани
19
Бельфодиль
11
Амаури
3-5-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
4
Касерес
2
Лихтштайнер
23
Видаль
21
Пирло
8
Погба
19
Падоин
21
Джовинко
27
Квальярелла
32
Маркьонни
18
Аква
18
Аква
32
Маркьонни
11
Амаури
11
Сансоне
11
Сансоне
11
Амаури
19
Падоин
29
Де Челье
29
Де Челье
19
Падоин
27
Квальярелла
9
Вучинич
9
Вучинич
27
Квальярелла
Остались в запасе
Парма
Ювентус
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
1
Никола Паварини
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
44
Даниэле Де Анджелис
ВР
1
Никола Паварини
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Парма - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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