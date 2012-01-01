Турниры:
Италия. Серия А (2022/2023)
|24 тур
|28 февраля, вторник
|22:45
|Ювентус
|4:2
|Торино
|23 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Специя
|0:2
|Ювентус
|22 тур
|12 февраля, воскресенье
|20:00
|Ювентус
|1:0
|Фиорентина
|21 тур
|7 февраля, вторник
|22:45
|Салернитана
|0:3
|Ювентус
|20 тур
|29 января, воскресенье
|17:00
|Ювентус
|0:2
|Монца
|19 тур
|22 января, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|3:3
|Аталанта
|18 тур
|13 января, пятница
|22:45
|Наполи
|5:1
|Ювентус
|17 тур
|7 января, суббота
|20:00
|Ювентус
|1:0
|Удинезе
|16 тур
|4 января, среда
|20:30
|Кремонезе
|0:1
|Ювентус
|15 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|3:0
|Лацио
|14 тур
|10 ноября, четверг
|20:30
|Верона
|0:1
|Ювентус
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|2:0
|Интер
|12 тур
|29 октября, суббота
|19:00
|Лечче
|0:1
|Ювентус
|11 тур
|21 октября, пятница
|21:45
|Ювентус
|4:0
|Эмполи
|10 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Торино
|0:1
|Ювентус
|9 тур
|8 октября, суббота
|19:00
|Милан
|2:0
|Ювентус
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|21:45
|Ювентус
|3:0
|Болонья
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Монца
|1:0
|Ювентус
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|21:45
|Ювентус
|2:2
|Салернитана
|5 тур
|3 сентября, суббота
|16:00
|Фиорентина
|1:1
|Ювентус
|4 тур
|31 августа, среда
|21:45
|Ювентус
|2:0
|Специя
|3 тур
|27 августа, суббота
|19:30
|Ювентус
|1:1
|Рома
|2 тур
|22 августа, понедельник
|21:45
|Сампдория
|0:0
|Ювентус
|1 тур
|15 августа, понедельник
|21:45
|Ювентус
|3:0
|Сассуоло