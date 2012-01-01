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Стадион:
Альянц Стадиум
Сайт:
http://www.juventus.com/en
Тренер:
Лучано Спаллетти
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Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Серия А. 2026/2027
Италия. Кубок. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Италия. Серия А. 2025/2026
Клубный чемпионат мира. 2025
Суперкубок Италии. 2024/2025
Италия. Кубок. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Италия. Серия А. 2024/2025
Товарищеские матчи. 2024
Италия. Кубок. 2023/2024
Италия. Серия А. 2023/2024
Товарищеские матчи. 2023
Лига Европы. 2022/2023
Италия. Кубок. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Италия. Серия А. 2022/2023
Товарищеские матчи. 2022
Италия. Кубок. 2021/2022
Суперкубок Италии. 2021
Лига чемпионов. 2021/2022
Италия. Серия А. 2021/2022
Товарищеские матчи. 2021
Суперкубок Италии. 2020
Италия. Кубок. 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Италия. Серия А. 2020/2021
Италия. Кубок. 2019/2020
Суперкубок Италии. 2019
Лига чемпионов. 2019/2020
Италия. Серия А. 2019/2020
Международный кубок чемпионов. 2019
Суперкубок Италии. 2018
Италия. Кубок. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Италия. Серия А. 2018/2019
Международный кубок чемпионов. 2018
Италия. Кубок. 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Италия. Серия А. 2017/2018
Суперкубок Италии. 2017
Товарищеские матчи. 2017
Международный кубок чемпионов. 2017
Италия. Кубок. 2016/2017
Суперкубок Италии. 2016
Лига чемпионов. 2016/2017
Италия. Серия А. 2016/2017
Международный кубок чемпионов. 2016
Италия. Кубок. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Италия. Серия А. 2015/2016
Суперкубок Италии. 2015
Италия. Кубок. 2014/2015
Суперкубок Италии. 2014
Лига чемпионов. 2014/2015
Италия. Серия А. 2014/2015
Трофео ТИМ. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Италия. Кубок. 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Италия. Серия А. 2013/2014
Суперкубок Италии. 2013
Международный Кубок Чемпионов Guinness. 2013
Италия. Кубок. 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Италия. Серия А. 2012/2013
Трофей Луиджи Берлускони. 2012
Суперкубок Италии. 2012
Товарищеские матчи. 2012
Италия. Серия А. 2011/2012
Италия. Кубок. 2011/2012
Италия. Кубок Берлускони. Финал 2011
Италия. Кубок. 2010/2011
Италия. Серия А. 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Италия. Кубок. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Италия. Серия А. 2009/2010
Италия. Кубок. 2008/2009
Италия. Кубок. 2008/2009
Товарищеские матчи. 2009
Лига Чемпионов. 2008/2009
Италия. Серия А. 2008/2009
Кубок Берлускони. 2008
Италия. Серия А. 2007/2008
13.09 | 21:45
Сассуоло
3 : 2
Ювентус
06.09 | 21:45
Ювентус
1 : 1
Милан
29.08 | 21:45
Ювентус
2 : 0
Парма
23.08 | 19:30
Фрозиноне
0 : 1
Ювентус
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