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    Ювентус - результаты

    Город Турин
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.juventus.com/en
    Стадион Альянц Стадиум
    Тренер Массимилиано Аллегри
    Турниры:
    Италия. Серия А (2022/2023)
    24 тур
    		28 февраля, вторник 22:45 Ювентус 4:2 Торино
    23 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:00 Специя 0:2 Ювентус
    22 тур
    		12 февраля, воскресенье 20:00 Ювентус 1:0 Фиорентина
    21 тур
    		7 февраля, вторник 22:45 Салернитана 0:3 Ювентус
    20 тур
    		29 января, воскресенье 17:00 Ювентус 0:2 Монца
    19 тур
    		22 января, воскресенье 22:45 Ювентус 3:3 Аталанта
    18 тур
    		13 января, пятница 22:45 Наполи 5:1 Ювентус
    17 тур
    		7 января, суббота 20:00 Ювентус 1:0 Удинезе
    16 тур
    		4 января, среда 20:30 Кремонезе 0:1 Ювентус
    15 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:45 Ювентус 3:0 Лацио
    14 тур
    		10 ноября, четверг 20:30 Верона 0:1 Ювентус
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
    12 тур
    		29 октября, суббота 19:00 Лечче 0:1 Ювентус
    11 тур
    		21 октября, пятница 21:45 Ювентус 4:0 Эмполи
    10 тур
    		15 октября, суббота 19:00 Торино 0:1 Ювентус
    9 тур
    		8 октября, суббота 19:00 Милан 2:0 Ювентус
    8 тур
    		2 октября, воскресенье 21:45 Ювентус 3:0 Болонья
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Монца 1:0 Ювентус
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 21:45 Ювентус 2:2 Салернитана
    5 тур
    		3 сентября, суббота 16:00 Фиорентина 1:1 Ювентус
    4 тур
    		31 августа, среда 21:45 Ювентус 2:0 Специя
    3 тур
    		27 августа, суббота 19:30 Ювентус 1:1 Рома
    2 тур
    		22 августа, понедельник 21:45 Сампдория 0:0 Ювентус
    1 тур
    		15 августа, понедельник 21:45 Ювентус 3:0 Сассуоло
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