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    Ювентус - состав

    Город Турин
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.juventus.com/en
    Стадион Альянц Стадиум
    Тренер Массимилиано Аллегри
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Щесны Войцех Польша Вра 32 2 0 0 0 0 € 13 млн.
    11 Куадрадо Хуан Колумбия Защ 34 2 0 0 1 0 € 5 млн.
    2 Де Шильо Маттиа Италия Защ 30 2 0 0 0 0 € 4.5 млн.
    12 Сандро Алекс Бразилия Защ 32 2 0 0 0 0 € 4.5 млн.
    13 Данило Бразилия Защ 31 2 0 0 1 0 € 12 млн.
    3 Бремер Бразилия Защ 25 2 0 0 0 0 € 40 млн.
    19 Бонуччи Леонардо Италия Защ 35 1 0 0 0 0 € 4 млн.
    25 Рабьо Адриан Франция Пол 27 2 0 0 0 0 € 25 млн.
    32 Паредес Леандро Аргентина Пол 28 2 0 0 0 0 € 15 млн.
    17 Костич Филип Сербия Пол 30 2 0 0 0 0 € 24 млн.
    27 Локателли Мануэль Италия Пол 25 2 0 0 0 0 € 30 млн.
    44 Фаджоли Николо Италия Пол 22 2 0 1 0 0 € 8 млн.
    22 Ди Мария Анхель Аргентина Италия Нап 35 2 3 0 0 0 € 10 млн.
    27 Кен Мойзе Италия Нап 23 2 0 0 0 0 € 20 млн.
    7 Влахович Душан Сербия Нап 23 2 1 1 0 0 € 80 млн.
    7 Кьеза Федерико Италия Нап 25 1 0 1 1 0 € 60 млн.
    46 Соуле Матиас Аргентина Нап 19 1 0 0 0 0 € 4 млн.
    43 Илинг Самуэль Англия Нап 19 1 0 0 0 0 € 3.5 млн.
    36 Перин Маттиа Италия Вра 30 - - - - - -
    21 Пинсольо Карло Италия Вра 32 - - - - - -
    24 Ругани Даниэле Италия Защ 28 - - - - - -
    15 Гатти Федерико Италия Защ 24 - - - - - -
    10 Погба Поль Франция Гвинея Пол 29 - - - - - -
    47 Миретти Фабио Италия Пол 19 - - - - - -
    14 Милик Аркадиуш Польша Нап 29 - - - - - -
    33 Аке Марле Франция Кот-д'Ивуар Нап 22 - - - - - -
    21 Жорже Кайо Бразилия Нап 21 - - - - - € 12 млн.
    Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 9
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