Статистика по турнирам:

Лига Европы (2022-2023) Италия. Серия А (2022-2023) Лига чемпионов (2022-2023) Лига чемпионов (2021-2022) Италия. Серия А (2021-2022) Италия. Серия А (2020-2021) Лига чемпионов (2020-2021) Италия. Серия А (2019-2020) Лига чемпионов (2019-2020) Лига чемпионов (2018-2019) Италия. Серия А (2018-2019) Италия. Серия А (2017-2018) Лига чемпионов (2017-2018) Лига чемпионов (2016-2017) Италия. Серия А (2016-2017) Италия. Серия А (2015-2016) Лига чемпионов (2015-2016) Лига чемпионов (2014-2015) Италия. Серия А (2014-2015) Лига Европы (2013-2014) Италия. Серия А (2013-2014) Лига чемпионов (2013-2014) Италия. Серия А (2012-2013) Лига чемпионов (2012-2013) Суперкубок Италии (2012) Италия. Серия А (2011-2012) Италия. Кубок Берлускони (2011) Италия. Серия А (2010-2011) Италия. Кубок (2010-2011) Лига Европы (2010-2011) Лига Европы (2009-2010) Италия. Серия А (2009-2010) Лига Чемпионов (2009-2010) Италия. Серия А (2008-2009) Италия. Кубок (2008-2009) Товарищеские матчи (2009) Лига Чемпионов (2008-2009) Кубок Берлускони (2008) Италия. Серия А (2007-2008)