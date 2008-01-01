Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Щесны Войцех
|Вра
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 13 млн.
|11
|Куадрадо Хуан
|Защ
|34
|2
|0
|0
|1
|0
|€ 5 млн.
|2
|Де Шильо Маттиа
|Защ
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 4.5 млн.
|12
|Сандро Алекс
|Защ
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 4.5 млн.
|13
|Данило
|Защ
|31
|2
|0
|0
|1
|0
|€ 12 млн.
|3
|Бремер
|Защ
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 40 млн.
|19
|Бонуччи Леонардо
|Защ
|35
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 4 млн.
|25
|Рабьо Адриан
|Пол
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 25 млн.
|32
|Паредес Леандро
|Пол
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 15 млн.
|17
|Костич Филип
|Пол
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 24 млн.
|27
|Локателли Мануэль
|Пол
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 30 млн.
|44
|Фаджоли Николо
|Пол
|22
|2
|0
|1
|0
|0
|€ 8 млн.
|22
|Ди Мария Анхель
|Нап
|35
|2
|3
|0
|0
|0
|€ 10 млн.
|27
|Кен Мойзе
|Нап
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 20 млн.
|7
|Влахович Душан
|Нап
|23
|2
|1
|1
|0
|0
|€ 80 млн.
|7
|Кьеза Федерико
|Нап
|25
|1
|0
|1
|1
|0
|€ 60 млн.
|46
|Соуле Матиас
|Нап
|19
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 4 млн.
|43
|Илинг Самуэль
|Нап
|19
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 3.5 млн.
|36
|Перин Маттиа
|Вра
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Пинсольо Карло
|Вра
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Ругани Даниэле
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Гатти Федерико
|Защ
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Погба Поль
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|47
|Миретти Фабио
|Пол
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Милик Аркадиуш
|Нап
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|Аке Марле
|Нап
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Жорже Кайо
|Нап
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 12 млн.
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 9