- 00:56 Стало известно, сколько денег «Ювентус» должен Дибале
- 3 марта
- 15:30 Фото Миранчук и Хвича – среди претендентов на звание лучшего игрока Серии А в феврале 2
- 1 марта
- 00:42 Серия А. «Ювентус» победил «Торино» (4:2) в дебютной игре Погба, Миранчук провел полный матч 1
- 00:32 Погба вышел на поле впервые за 315 дней. Он дебютировал за «Ювентус» после возвращения 1
- 28 февраля
- 21:58 Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Ювентусом»
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- 21:50 Аньелли: «Национальные чемпионаты становятся все менее популярными» 5
- 24 февраля
- 18:53 Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 14:05 Ди Мария – четвертый игрок в истории «Ювентуса» с хет-триком в гостевом еврокубковом матче 1
- 00:18 Ди Мария – второй самый возрастной автор хет-трика в Лиге Европы
- 23 февраля
- 22:39 Лига Европы. «Ювентус» разгромил «Нант» (3:0) благодаря хет-трику Ди Марии и вышел в 1/8 финала 1
- 21 февраля
- 14:59 Болельщик «Ювентуса» помочился с трибуны на сотрудников стадиона «Специи» 1
- 20 февраля
- 22:47 Агент Влаховича заблокировал трансфер серба в топ-клуб АПЛ за 100+ миллионов 4
- 21:09 В «Ювентусе» определились с будущим Паредеса, арендованного у «ПСЖ» 2
- 19 февраля
- 21:55 Серия А. «Ювентус» переиграл в гостях «Специю» (2:0) и поднялся на 7-е место
- 18 февраля
- 16:33 Фото Рабьо надел на голову маску лошади и сфотографировался с болельщиком
- 17 февраля
- 09:59 Аллегри: «Впервые в истории судья обратился к VAR для проверки пенальти и зафиксировал фол в атаке. Это ненормально» 7
- 07:48 «Ювентус» в этом сезоне еврокубков: 1 победа, 1 ничья, 5 поражений