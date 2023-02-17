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    Стало известно, ведут ли 31-летний Щенников и ЦСКА переговоры о продлении контракта

    ЦСКА не ведет переговоры о продлении контракта с 31-летним защитником Георгием Щенниковым.

    «На данный момент нет никаких переговоров между ЦСКА и Георгием Щенниковым по продлению контракта. Пока у футболиста действующее соглашение и он работает в полную силу на сборах. Надеюсь, ясность наступит весной.

    Щенников сверхмотивирован. У него был неудачный летний сбор из-за травмы. Поэтому Георгий не смог войти в основных кондициях в первую часть чемпионата. На зимних сборах Щенников выкладывается на двести процентов. Это профессионал до мозга и костей.

    Сейчас все зависит от тренерского штаба. Видит ли его в дальнейшей перспективе Федотов или нет, но пока некорректно приходить в ЦСКА и общаться насчет продления контракта», — заявил источник, близкий к игроку.

    • Щенников – воспитанник ЦСКА.
    • Он находится в системе клуба 20 лет – с 2003 года.
    • В составе столичной команды забил 10 голов и сделал 15 ассистов в 390 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14207

      Skull_Boy 1 час назад

      И зачем он ЦСКА нужен то, как ни матч, то привоз

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