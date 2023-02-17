Стало известно, ведут ли 31-летний Щенников и ЦСКА переговоры о продлении контракта

ЦСКА не ведет переговоры о продлении контракта с 31-летним защитником Георгием Щенниковым.

«На данный момент нет никаких переговоров между ЦСКА и Георгием Щенниковым по продлению контракта. Пока у футболиста действующее соглашение и он работает в полную силу на сборах. Надеюсь, ясность наступит весной.

Щенников сверхмотивирован. У него был неудачный летний сбор из-за травмы. Поэтому Георгий не смог войти в основных кондициях в первую часть чемпионата. На зимних сборах Щенников выкладывается на двести процентов. Это профессионал до мозга и костей.

Сейчас все зависит от тренерского штаба. Видит ли его в дальнейшей перспективе Федотов или нет, но пока некорректно приходить в ЦСКА и общаться насчет продления контракта», — заявил источник, близкий к игроку.

Щенников – воспитанник ЦСКА.

Он находится в системе клуба 20 лет – с 2003 года.

В составе столичной команды забил 10 голов и сделал 15 ассистов в 390 матчах.

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