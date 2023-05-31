Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Матч с «Ростовом» станет для Щенникова прощальным в ЦСКА: он провел 20 лет в клубе

    Матч с «Ростовом» станет для Щенникова прощальным в ЦСКА: он провел 20 лет в клубе

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что матч 30-го тура РПЛ против «Ростова» станет последней домашней игрой Георгия Щенникова в составе московского клуба.

    «Ждем всех болельщиков на матч с «Ростовом». Во-первых, это будет игра за долгожданные медали. Во-вторых, что не менее важно, это последний домашний матч для Георгия Щенникова в цветах ЦСКА.

    По аналогии с прошлым годом, мы считаем необходимым в теплой и дружеской атмосфере проводить человека, отдавшего клубу двадцать лет своей жизни», – сказал Брейдо.

    • 32-летний Щенников – воспитанник ЦСКА.
    • Он находится в системе клуба 20 лет – с 2003 года.
    • В этом сезоне защитник поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 375 минут.

    Новости по теме
    Федотов объяснил, почему ЦСКА не продлит контракт с Щенниковым
    Щенников летом покинет ЦСКА после 20 лет в клубе 3
    Стало известно, ведут ли 31-летний Щенников и ЦСКА переговоры о продлении контракта 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1432

      Таврида 46 минут назад

      Надеюсь и для Дивеева этот матч станет последним в составе ЦСКА. Травма, ошибки и провокационные заявления агента, вот чем Игорь Сергеич "радует" нас в последнее время.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 