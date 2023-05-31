Матч с «Ростовом» станет для Щенникова прощальным в ЦСКА: он провел 20 лет в клубе

Надеюсь и для Дивеева этот матч станет последним в составе ЦСКА. Травма, ошибки и провокационные заявления агента, вот чем Игорь Сергеич "радует" нас в последнее время.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что матч 30-го тура РПЛ против «Ростова» станет последней домашней игрой Георгия Щенникова в составе московского клуба.
«Ждем всех болельщиков на матч с «Ростовом». Во-первых, это будет игра за долгожданные медали. Во-вторых, что не менее важно, это последний домашний матч для Георгия Щенникова в цветах ЦСКА.
По аналогии с прошлым годом, мы считаем необходимым в теплой и дружеской атмосфере проводить человека, отдавшего клубу двадцать лет своей жизни», – сказал Брейдо.
- 32-летний Щенников – воспитанник ЦСКА.
- Он находится в системе клуба 20 лет – с 2003 года.
- В этом сезоне защитник поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 375 минут.