32-летний Щенников определился, в какой стране продолжит карьеру

Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников готов продолжить карьеру только в России.

«Переговоры идут. Обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: и московские, и немосковские клубы. ФНЛ, РПЛ – разные варианты.

Был интерес из-за рубежа, но мы к Георгию отнеслись с пониманием – у него большая семья, приоритет на ней. Остановились на российских клубах? Ну, конечно. Интерес был из ближнего зарубежья», – сказал Пушкин.

32-летний спортсмен покинул ЦСКА – контракт истек.

Щенников проводил в ЦСКА всю карьеру.

С командой он 3 раза брал РПЛ и 4 раза – Кубок России.

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