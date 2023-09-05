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    • 32-летний Щенников определился, в какой стране продолжит карьеру

    32-летний Щенников определился, в какой стране продолжит карьеру

    Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников готов продолжить карьеру только в России.

    «Переговоры идут. Обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: и московские, и немосковские клубы. ФНЛ, РПЛ – разные варианты.

    Был интерес из-за рубежа, но мы к Георгию отнеслись с пониманием – у него большая семья, приоритет на ней. Остановились на российских клубах? Ну, конечно. Интерес был из ближнего зарубежья», – сказал Пушкин.

    • 32-летний спортсмен покинул ЦСКА – контракт истек.
    • Щенников проводил в ЦСКА всю карьеру.
    • С командой он 3 раза брал РПЛ и 4 раза – Кубок России.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.09.2023 22:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +195

      The only one 12 часов назад

      Играй Жора, играй...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2445

      evgevg13 13 часов назад

      Успехов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +547

      Medved2468 22 часа назад

      Отличные новостники на Бомбардире! "Сказал Пушкин". А кто такой Пушкин? Не уж то, Александр Сергеевич?!?! Просто прекрасно!

      1
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