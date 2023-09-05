32-летний Щенников определился, в какой стране продолжит карьеру

Играй Жора, играй...
Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников готов продолжить карьеру только в России.
«Переговоры идут. Обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: и московские, и немосковские клубы. ФНЛ, РПЛ – разные варианты.
Был интерес из-за рубежа, но мы к Георгию отнеслись с пониманием – у него большая семья, приоритет на ней. Остановились на российских клубах? Ну, конечно. Интерес был из ближнего зарубежья», – сказал Пушкин.
- 32-летний спортсмен покинул ЦСКА – контракт истек.
- Щенников проводил в ЦСКА всю карьеру.
- С командой он 3 раза брал РПЛ и 4 раза – Кубок России.
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