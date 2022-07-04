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Георгий Щенников
Статистика
Георгий Щенников - статистика
Завершил карьеру
27 апреля 1991 (35)
#42 | Защитник
178 см | 69 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2023
Кубок PARI Премьер 2022
Россия. Кубок 2022/2023
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Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
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Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
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Россия. Кубок 2009/2010
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Суперкубок России 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Россия. Кубок 2008/2009
Команда
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П
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ЦСКА
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок PARI Премьер, 2 тур
ЦСКА
0 : 2
04.07.2022
Нижний Новгород
Был в запасе
Кубок PARI Премьер, 3 тур
ЦСКА
0 : 3
29.06.2022
Зенит
1' - 90'
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