Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2023 Кубок PARI Премьер 2022 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Суперкубок России 2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Copa del Sol 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Суперкубок России 2013 Товарищеские матчи 2013 Marbella Cup 2012 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Суперкубок России 2011 Copa del Sol 2010 Лига Европы 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Суперкубок России 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Суперкубок России 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Россия. Кубок 2008/2009