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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
ЦСКА - Нижний Новгород
ЦСКА - Нижний Новгород: обзор матча 04 июля 2022
ЦСКА
04.07.2022, понедельник, 20:00
Кубок PARI Премьер, 2 тур
0 : 2
Завершен
Нижний Новгород
19'
К. Кучаев (АГ)
81'
Д. Югалдин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Нижний Новгород
85'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Н. Калинский
Замена
В. Конюхов
️️️️
Б. Зайнутдинов
82'
Замена
М. Елеев
️️️️
М. Гайич
82'
82'
Замена
К. Шильцов
️️️️
Д. Югалдин
81'
ГОЛ! 0:2!
Д. Югалдин
78'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
Д. Корнюшин
Замена
В. Яковлев
️️️️
Н. Ермаков
77'
Замена
Д. Боков
️️️️
И. Акинфеев
66'
62'
Замена
А. Никитин
️️️️
И. Юлдошев
62'
Замена
В. Кротов
️️️️
Милсон
62'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Т. Сулейманов
Вторая желтая
М. Мухин
61'
Замена
З. Тарба
️️️️
Д. Каптилович
61'
Замена
И. Казаков
️️️️
Х. Медина
61'
55'
Замена
И. Агапов
️️️️
А. Кечкеш
Желтая карточка
М. Мухин
50'
Замена
М. Лукин
️️️️
К. Большаков
46'
46'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
И. Берковский
46'
Замена
А. Шарипов
️️️️
М. Майга
46'
Замена
А. Нигматуллин
️️️️
Н. Гойло
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Заболотный
46'
Желтая карточка
А. Заболотный
45'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
К. Кучаев
40'
28'
Желтая карточка
М. Майга
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Кучаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Илья Берковский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
67
Илья Казаков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
6
Заур Тарба
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
18
Павел Карасев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Константин Шильцов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
4-1-3-2
35
Акинфеев
78
Дивеев
17
Каптилович
31
Большаков
22
Гайич
16
Мухин
18
Кучаев
19
Ермаков
28
Медина
91
Заболотный
19
Зайнутдинов
3-3-1-2-1
50
Гойло
5
Кечкеш
24
Гоцук
2
Александров
44
Корнюшин
8
Майга
6
Юлдошев
78
Калинский
17
Берковский
7
Милсон
99
Сулейманов
31
Большаков
90
Лукин
90
Лукин
31
Большаков
28
Медина
67
Казаков
67
Казаков
28
Медина
19
Зайнутдинов
52
Конюхов
52
Конюхов
19
Зайнутдинов
35
Акинфеев
45
Боков
45
Боков
35
Акинфеев
22
Гайич
12
Елеев
12
Елеев
22
Гайич
17
Каптилович
6
Тарба
6
Тарба
17
Каптилович
18
Кучаев
15
Карраскаль
15
Карраскаль
18
Кучаев
19
Ермаков
14
Яковлев
14
Яковлев
19
Ермаков
91
Заболотный
63
Чалов
63
Чалов
91
Заболотный
7
Милсон
57
Кротов
57
Кротов
7
Милсон
78
Калинский
17
Горбунов
17
Горбунов
78
Калинский
50
Гойло
25
Нигматуллин
25
Нигматуллин
50
Гойло
5
Кечкеш
14
Агапов
14
Агапов
5
Кечкеш
44
Корнюшин
4
Пенчиков
4
Пенчиков
44
Корнюшин
8
Майга
73
Шарипов
73
Шарипов
8
Майга
99
Сулейманов
50
Югалдин
50
Югалдин
99
Сулейманов
Югалдин
7
Шильцов
7
Шильцов
Югалдин
6
Юлдошев
7
Никитин
7
Никитин
6
Юлдошев
17
Берковский
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
17
Берковский
Остались в запасе
ЦСКА
Нижний Новгород
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
10
Эдуард Багринцев
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
22
Никита Каккоев
ОП
31
Артур Анисимов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
10
Эдуард Багринцев
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
31
Артур Анисимов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча ЦСКА - Нижний Новгород
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
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