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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 29 июня 2022
ЦСКА
29.06.2022, среда, 20:00
Кубок PARI Премьер, 3 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
39'
А. Сутормин
67'
А. Сутормин (П)
77'
А. Мостовой (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Зенит
77'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Мостовой
74'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Н. Алип
74'
Замена
И. Скроботов
️️️️
Клаудиньо
74'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
Малком
Замена
А. Гайч
️️️️
Б. Зайнутдинов
69'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Сутормин
61'
Замена
К. Кравцов
️️️️
И. Сергеев
61'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Кузяев
61'
Замена
А. Мостовой
️️️️
З. Бакаев
56'
Желтая карточка
Н. Алип
46'
Замена
А. Адамов
️️️️
Д. Чистяков
46'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Сантос
46'
Замена
Вендел
️️️️
В. Барриос
Замена
В. Яковлев
️️️️
Х. Карраскаль
46'
Замена
В. Тороп
️️️️
И. Акинфеев
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Сутормин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
6
Заур Тарба
ЦП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
17
Каптилович
78
Дивеев
22
Гайич
8
Бистрович
21
Эджуке
15
Карраскаль
19
Зайнутдинов
91
Заболотный
10
Обляков
4-1-1-3-1
71
Одоевский
11
Сутормин
78
Чистяков
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
10
Малком
77
Бакаев
33
Клаудиньо
33
Сергеев
35
Акинфеев
49
Тороп
49
Тороп
35
Акинфеев
19
Зайнутдинов
19
Гайч
19
Гайч
19
Зайнутдинов
15
Карраскаль
14
Яковлев
14
Яковлев
15
Карраскаль
33
Клаудиньо
33
Скроботов
33
Скроботов
33
Клаудиньо
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
3
Круговой
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
95
Адамов
95
Адамов
78
Чистяков
10
Малком
72
Сандрачук
72
Сандрачук
10
Малком
33
Сергеев
5
Кравцов
5
Кравцов
33
Сергеев
28
Алип
18
Сергеев
18
Сергеев
28
Алип
5
Барриос
8
Вендел
8
Вендел
5
Барриос
14
Кузяев
21
Ерохин
21
Ерохин
14
Кузяев
77
Бакаев
77
Мостовой
77
Мостовой
77
Бакаев
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
45
Данила Боков
ВР
6
Заур Тарба
ЦП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
6
Заур Тарба
ЦП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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