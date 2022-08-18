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  • Агент Щенникова назвал сроки возвращения 31-летнего защитника ЦСКА на поле

Агент Щенникова назвал сроки возвращения 31-летнего защитника ЦСКА на поле

18 августа 2022, 17:41
1

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, когда футболист вернется на поле.

  • Щенников всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Он еще не играл в этом сезоне.
  • Щенников забил 10 голов и сделал 15 ассистов в 361 матче за столичный клуб.

— Георгий тренируется по индивидуальной программе. У него долгое время были болевые ощущения в связи с травмой. Каких-то определенных сроков возвращения пока не называют, потому что когда Щенников занимался, то делал это через боль.

В итоге пришли к совместному решению с медицинским штабом, что когда боли пройдут, он будет тренироваться по полной программе. Возможно, это произойдет уже на следующей неделе, зависит от самочувствия. Не хочет начинать раньше времени, чтобы это не привело к рецидиву.

— То есть, через месяц-полтора можно будет говорить о возвращении на поле?

— Это максимальный срок.

— Как строятся отношения с новым тренерским штабом, с Владимиром Федотовым?

— С Владимиром я разговаривал, мы давно знакомы, нормально пообщались. Очень порядочный человек, хороший тренер. Естественно, его чисто по-человечески беспокоит эта история, минус боевая единица. Георгий — часть коллектива. Ждут его возвращения на поле, конечно, хотят видеть его здоровым.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Щенников Георгий
Комментарии (1)
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vladimir-7
1660834674
Жора второй Алан по травмам.
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