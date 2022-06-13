Агент Щенникова назвал иностранные клубы, которые интересовались защитником ЦСКА

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, какие варианты продолжения карьеры за границей были у его клиента.
– Были ли у Георгия в карьере предложения от серьезных европейских клубов? Была информация про «Шальке».
– Да, от «Шальке» было предложение. Была мимолeтная история с заинтересованностью английского и испанского клубов. Английский клуб претендовал на чемпионство, а испанский – середнячок.
Турция очень активно хотела Георгия, например, «Фенербахче».
- 31-летний Щенников всю карьеру провел в ЦСКА.
- Он забил 10 голов и сделал 15 ассистов в 361 матче.
Источник: Metaratings