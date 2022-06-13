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Агент Щенникова назвал иностранные клубы, которые интересовались защитником ЦСКА

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, какие варианты продолжения карьеры за границей были у его клиента.

– Были ли у Георгия в карьере предложения от серьезных европейских клубов? Была информация про «Шальке».

– Да, от «Шальке» было предложение. Была мимолeтная история с заинтересованностью английского и испанского клубов. Английский клуб претендовал на чемпионство, а испанский – середнячок.

Турция очень активно хотела Георгия, например, «Фенербахче».

  • 31-летний Щенников всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Он забил 10 голов и сделал 15 ассистов в 361 матче.

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Источник: Metaratings

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13.06.2022 22:40
Комментарии1
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    Рейтинг: +1580

    vmonomah17 1 час назад

    Скорее всего еще по выступлениям за молодежку. За сборную он почти не играл, а евроклубы из стран третьего мира берут только сборников.

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