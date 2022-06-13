Агент Щенникова назвал иностранные клубы, которые интересовались защитником ЦСКА

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, какие варианты продолжения карьеры за границей были у его клиента.

– Были ли у Георгия в карьере предложения от серьезных европейских клубов? Была информация про «Шальке».

– Да, от «Шальке» было предложение. Была мимолeтная история с заинтересованностью английского и испанского клубов. Английский клуб претендовал на чемпионство, а испанский – середнячок.

Турция очень активно хотела Георгия, например, «Фенербахче».