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  • Агент Щенникова назвал иностранные клубы, которые интересовались защитником ЦСКА

Агент Щенникова назвал иностранные клубы, которые интересовались защитником ЦСКА

13 июня 2022, 22:40
3

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, какие варианты продолжения карьеры за границей были у его клиента.

– Были ли у Георгия в карьере предложения от серьезных европейских клубов? Была информация про «Шальке».

– Да, от «Шальке» было предложение. Была мимолeтная история с заинтересованностью английского и испанского клубов. Английский клуб претендовал на чемпионство, а испанский – середнячок.

Турция очень активно хотела Георгия, например, «Фенербахче».

  • 31-летний Щенников всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Он забил 10 голов и сделал 15 ассистов в 361 матче.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Щенников Георгий
Комментарии (3)
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vmonomah17
1655151930
Скорее всего еще по выступлениям за молодежку. За сборную он почти не играл, а евроклубы из стран третьего мира берут только сборников.
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Axe111
1655173740
)))))
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zigbert
1655206836
Прямо как у Пушкина :"как мимолетное виденье..."
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