К Щенникову есть интерес за рубежом

Агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин высказался о будущем 32-летнего свободного агента.

«Есть у него варианты? Пока в процессе, трансферное окно только начинается, всe будет. Конкретно сказать ничего не могу. Есть варианты, о которых не хотелось бы разглашать. За рубежом есть интерес к Щенникову, но не было конкретных предложений.

Когда определимся с новым клубом? Когда все карты сойдутся, тогда и будет понимание по новому клубу. Пока не могу твeрдо сказать, что он куда-то переходит», – сказал Пушкин.