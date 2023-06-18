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    К Щенникову есть интерес за рубежом

    Агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин высказался о будущем 32-летнего свободного агента.

    «Есть у него варианты? Пока в процессе, трансферное окно только начинается, всe будет. Конкретно сказать ничего не могу. Есть варианты, о которых не хотелось бы разглашать. За рубежом есть интерес к Щенникову, но не было конкретных предложений.

    Когда определимся с новым клубом? Когда все карты сойдутся, тогда и будет понимание по новому клубу. Пока не могу твeрдо сказать, что он куда-то переходит», – сказал Пушкин.

    • У игрока истек контракт с ЦСКА.
    • Ни за какой другой клуб Щенников не играл.
    • В минувшем сезоне у него 6 матчей.

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    Источник: Metaratings

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