Щенников может приостановить карьеру ради работы с недвижимостью

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы 32-летнего российского защитника Георгия Щенникова, рассказал, чем занимается футболист после ухода из ЦСКА, в котором он провел всю карьеру.

«За будущее Георгия переживать не стоит. На данный момент с футболом так, как есть, – человек без команды. Но Георгий – человек с большим жизненным потенциалом.

У нас есть очень крупный совместный проект, который никак не связан с футболом. Он связан с недвижимостью. На данный момент Георгий с головой погружeн в него, ему это нравится. Это не значит, что он решил завершить карьеру – возможно, речь идeт о приостановке. Без команды, тренируется, но он разносторонне развит. На футболе жизнь не заканчивается», – сказал Пушкин.