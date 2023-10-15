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    • Щенников может приостановить карьеру ради работы с недвижимостью

    Щенников может приостановить карьеру ради работы с недвижимостью

    Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы 32-летнего российского защитника Георгия Щенникова, рассказал, чем сейчас занимается футболист.

    «За будущее Георгия переживать не стоит. На данный момент с футболом так, как есть, – человек без команды. Но Георгий – человек с большим жизненным потенциалом.

    У нас есть очень крупный совместный проект, который никак не связан с футболом. Он связан с недвижимостью. На данный момент Георгий с головой погружeн в него, ему это нравится. Это не значит, что он решил завершить карьеру – возможно, речь идeт о приостановке. Без команды, тренируется, но он разносторонне развит. На футболе жизнь не заканчивается», – сказал Пушкин.

    • 1 июля 2023 года Щенников покинул ЦСКА на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел шесть матчей за армейскую команду во всех турнирах.

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    Источник: «Чемпионат»

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