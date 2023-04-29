Федотов объяснил, почему ЦСКА не продлит контракт с Щенниковым

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал скорый уход из клуба защитника Георгия Щенникова.

– Почему ЦСКА не будет продлевать контракт с Щенниковым?

– Наверное, каждому футболисту придется с таким столкнуться. Кому‑то раньше, кому‑то позже. Служение клубу на протяжении многих лет достойно уважения, но футбол, увы, контактный вид спорта, в нем высок травматизм.

Одни из этого выходят легко, другие испытывают дискомфорт, сопровождаемый снижением функционала. В этом кроется многое из того, что мешает Георгию приносить команде такую же пользу, как в предыдущие годы.

– Беседовали с ним?

– Тренерский штаб открыт для общения, мы всегда в полном контакте с командой, но пока таких бесед не было.

– Значит, Щенников общается с клубом?

– Думаю, их диалог шел достаточно долго.

– Набабкин тоже немолод, 36 лет. Но остается в команде, заменил Мойзеса в последней игре, провел весь матч.

– О том и говорим: отношение к себе, к тренировочному процессу. Плюс пресловутое здоровье.

Вспоминаю себя игроком. Перевалило за 30 – возникли проблемы с мышцами, начались спазмы. Пришли к профессору. Говорит: «Ты старик». Сильно меня удивил. Но добавил: «Не переживай, речь про усталость мышц».

Накопилось то, что обычный организм должен был переварить позже. Требовался период, чтобы восстановиться. И такая пауза представилась, играл потом до 38 лет. Это к тому, что все индивидуально.