Глушаков и Щенников могут перейти в «Спартак» из Костромы

«Спартаку» из Костромы предложили двух бывших игроков сборной России – полузащитника Дениса Глушакова и защитника Георгия Щенникова, сообщает Metaratings.

Зарплата Глушакова в новом клубе может составить 300 тысяч рублей в месяц.

По данным Sport24, 36-летний хавбек уже несколько дней находится в расположении костромского клуба. С большей долей вероятности он подпишет контракт в ближайшие дни.