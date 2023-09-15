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    Глушаков и Щенников могут перейти в «Спартак» из Костромы

    «Спартаку» из Костромы предложили двух бывших игроков сборной России – полузащитника Дениса Глушакова и защитника Георгия Щенникова, сообщает Metaratings.

    Зарплата Глушакова в новом клубе может составить 300 тысяч рублей в месяц.

    По данным Sport24, 36-летний хавбек уже несколько дней находится в расположении костромского клуба. С большей долей вероятности он подпишет контракт в ближайшие дни.

    • Глушаков свободный агент с лета, когда истек контракт с «Пари НН».
    • Денис брал РПЛ со «Спартаком».
    • Щенников покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3172

      фанат джигурды 1 час назад

      Неправильный заголовок. Должно быть так "Глушаков может перейти в Спартак", а потом другая новость "Щенников может перейти в Спартак".

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