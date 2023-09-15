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Глушаков и Щенников могут перейти в «Спартак» из Костромы

15 сентября 2023, 11:55
2

«Спартаку» из Костромы предложили двух бывших игроков сборной России – полузащитника Дениса Глушакова и защитника Георгия Щенникова, сообщает Metaratings.

Зарплата Глушакова в новом клубе может составить 300 тысяч рублей в месяц.

По данным Sport24, 36-летний хавбек уже несколько дней находится в расположении костромского клуба. С большей долей вероятности он подпишет контракт в ближайшие дни.

  • Глушаков свободный агент с лета, когда истек контракт с «Пари НН».
  • Денис брал РПЛ со «Спартаком».
  • Щенников покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона.

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Источник: Metaratings
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Спартак К Глушаков Денис Щенников Георгий
Комментарии (2)
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фанат джигурды
1694770465
Неправильный заголовок. Должно быть так "Глушаков может перейти в Спартак", а потом другая новость "Щенников может перейти в Спартак".
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Romeo 123
1694774848
Хватит позориться, пора завязывать а то так и не далеко до омского газмяса
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