Глушаков и Щенников могут перейти в «Спартак» из Костромы

«Спартаку» из Костромы предложили двух бывших игроков сборной России – полузащитника Дениса Глушакова и защитника Георгия Щенникова, сообщает Metaratings.
Зарплата Глушакова в новом клубе может составить 300 тысяч рублей в месяц.
По данным Sport24, 36-летний хавбек уже несколько дней находится в расположении костромского клуба. С большей долей вероятности он подпишет контракт в ближайшие дни.
- Глушаков свободный агент с лета, когда истек контракт с «Пари НН».
- Денис брал РПЛ со «Спартаком».
- Щенников покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона.
Источник: Metaratings