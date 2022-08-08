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    Агент 31-летнего Щенникова рассказал, когда защитник ЦСКА вернется на поле

    Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, назвал сроки возвращения 31-летнего футболиста в московский клуб.

    • Щенников всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Он еще не играл в этом сезоне.
    • Щенников забил 10 голов и сделал 15 ассистов в 361 матче за столичный клуб.

    «На данный момент у него не залеченная травма. Восстановление идет по графику. Надеемся, что до конца месяца игрок вернется в общую группу и сможет помочь ЦСКА в официальных играх.

    Что касается трансфера Мойзеса, то Георгий всегда положительно относится к здоровой конкуренции в команде. Подписание нового левого защитника не является проблемой для него.

    С тренером у меня был телефонный разговор. Мы обсуждали с Владимиром роль Георгия в команде. Главный тренер не сомневается в игровых качествах Щенникова, но его беспокоит травма игрока и то, что, к сожалению, в связи со здоровьем он не может помочь команде в настоящий момент», – сказал Пушкин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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