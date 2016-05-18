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Почему я буду болеть за Эмери в финале Лиги Европы

Унаи терпеливо подождал, пока настроится фотоаппарат, спокойно и при этом сосредоточенно посмотрел в камеру и скрылся в лифте. «Спасибо», – выдавил из себя я напоследок. По-русски испанец уже давно знал, что это значит. «Ты хоть бы ему удачи пожелал что ли», – поддел друг. Три тысячи километров от дома, край Европы, три часа сна за сутки, «Спартак» в лиссабонском отеле, и фотокадр с Унаи Эмери, находящемся на расстоянии двух сантиметров. Все происходившее воспринималось размыто и буднично. Даже простые слова в этот момент лезли в голову не сразу.

Нет, беречь силы и эмоции следовало для следующего дня. «Бенфика» принимала «Спартак» на фантастическом «Да Луш» в четвертом туре Лиги чемпионов. Впрочем, лишь дважды мы вскакивали с мест – когда выход один на один не реализовал Билялетдинов и с нескольких метров не забил Дзюба. Мы проиграли 0:2, а могли сгореть и крупно, если бы удар Кардосо с пенальти не отразили Ребров и перекладина. Ощущения безнадежности никакого не было, хотя смотревшие игру по телевизору ругали наших пуще прежнего. Впрочем, «Спартак» проиграл ту Лигу чемпионов гораздо раньше – в матче с аномальным «Селтиком». Тогда вообще все соперники по группе играли гораздо лучше шотландцев, но все изрядно пострадали. Откуда только взялся этот «Селтик», как же он невовремя возник. И как ветром сдуло тот характер, благодаря которому красно-белые чудом выстояли в Турции в квалификации, когда Макеев минут десять ковылял на одной ноге.

А как красиво начиналось. Приход Эмери в «Спартак» воспринимался как глоток свежего воздуха. Надежда на создание крепкого клуба европейского уровня. Интересные тренерские ходы и стопроцентный контакт с болельщиками. Все это есть у «Севильи», а в «Спартаке», как оказалось, и быть не могло. Не создав команду в управлении, кто-то надеялся, что она сама собой появится на поле. Это тот самый «Спартак», пятый-десятый год подряд покрытый толстым слоем наивности и веры в волшебника на скамейке, который придет и разом наведет порядок в команде, руководстве и вообще везде.

И соперник в Лиссабоне как раз и был тем самым образцом. Крепкая команда в лице Луиша Филипе Виейры (президент «Бенфики»), Руя Кошты (спортивный директор) и Жорже Жезуша (тренер) гасила любые попытки подразвалить клуб изнутри. На второй сезон Жезуша «Бенфика» отвратительно выступила в Лиге чемпионов, каким-то чудом отвоевав третье место в группе у «Хапоэля» (кому позорно сдалась в Израиле – 0:3), а в чемпионате Португалии получила пять безответных голов от «Порту» и проиграла клубу Виллаш-Боаша вообще все турниры кроме Кубка Лиги. Руководство не дрогнуло: «Жезуш будет работать с командой и дальше. Кто не согласен – может искать себе новый клуб». Оно же было непоколебимо, когда в 2013-м «Бенфика» обидно завалила на последних минутах целых три финала за неделю (в чемпионате, Кубке и Лиге Европы). Но в итоге Жезуш за шесть сезонов поставил в музей «орлов» сразу десять трофеев и дважды доходил до финала ЛЕ, где оба раза его команда смотрелась лучше соперника, но удачи не снискала. Сыграв, кстати, и с «Севильей» Эмери.

Подольше дать поработать Эмери в «Спартаке» изначально никто не собирался. Бросили в море – выплывай сам. Спасательный жилет? Помогать у нас не принято. Акула, призванная отгонять врагов, кусается сама? Ага, пожалуйся. Языковой барьер? Надо же, какая неженка. И на спасателей ты еще не наработал. А задумаешь что-то попросить – мы тебя веслом огреем, чтоб не забывался. Акулу, кстати, не так давно утянуло во вторую лигу российского чемпионата, а человек с веслом, непонятно откуда вообще взявшийся на судне, до сих пор позорит «Спартак» нелепыми высказываниями, но плавает теперь в армянских водах, попутно запятнавшись еще и в скандале с соотечественниками (когда выплывать пытался уже швейцарский тренер с турецкими корнями).

Однако все это уже мало интересовало Унаи, с которым так некрасиво расстались, и которого подобрал красивый, но никак не шиковавший кораблик из Севильи. «Эмери отправлен в отставку. Слава богу!», – радовался Егор Титов, который сейчас практически на его месте отчаянно бьется за место в пятерке. Но из России в спину тренеру неслись и гораздо более обидные вещи, вплоть до «труса», «кукольника» и «петуха» – и все это в СМИ. Сам испанец при этом был страшно расстроен, но ни разу не опустился до обвинений и обид, потому до сих пор продолжает получать множество поздравлений из России. Да и не только потому. За полсезона он влюбил в себя красно-белую часть Севильи, через полтора года – танцевал с еврокубком, выиграв его при очень ограниченных ресурсах, растеряв лидеров и не совершив никаких многомиллионных вложений. «Спартак» при этом в евротурнирах не видели уже три года. «Everything in its right place», – знаменитая песня группы Radiohead могла быть написана специально под эту историю. Все на своих местах. Абсолютная справедливость.

Бакка, Эмери, победа. Поездка на финал Лиги Европы-2014/15 на изумительный варшавский стадион у меня была запланирована еще за полгода, и как-то невероятно она совпала с возможностью снова поболеть за Унаи и теперь вживую увидеть, как отверженный непрофессионалами тренер, боец за свое счастье и великий трудяга – снова обнимает кубок. Или же посмотреть за сказкой не хуже лестеровской, если бы тот трофей выиграл скромный симпатичный «Днепр» назло разнокалиберным лузерам, важно рассуждающим о ненужности Лиги Европы, как престижного турнира. «Севилья», конечно, смотрелась фаворитом, но украинцы дали бой и были достойны аплодисментов за свои старания. Автобус «Севильи» перед стадионом встретили фантастическим пением «Vamos mi Sevilla / Vamos campeon», но «Днепр» выиграл на трибунах – их фанаты были куда громче севильских. На поле же доминировали испанцы, а Карлос Бакка подкараулил два своих момента и решил исход финала. «Vamos, Unai, vamos!», – ничего другого кричать в голову не приходило после голов «Севильи». Вы все – крутые игроки, и Бакка, и Гамейро, и Банега, и Витоло, и Рейес, все! Но главная звезда в команде, однозначно, тренер. «Мы будем умолять его остаться!», – воскликнул Даниэл Каррису в ответ на слухи об уходе Эмери в «Милан». И Унаи очередной раз выбрал футбол.

Ему давно было понятно, как заслужить успех. Эмери – специалист, сделавший себя сам благодаря невероятной работоспособности и безумной страсти к футболу. «Я сплю четыре-пять часов в сутки. Больше просто не могу», – признавался Жезуш. Представить Эмери спящим невозможно вообще, он сам, как говорил, спит не больше пяти. Мы живем в мире, где к успеху ведет не гармоничное развитие, а работа до седьмого пота. Где мы представляем что-то из себя лишь в том случае, если пашем без устали, а когда устаем, то включаем дополнительные силы, падаем, поднимаемся и снова идем вперед. Где заслужить признание и заработать право на удачу может только саморазвитие и та самая фантастическая работоспособность. Эмери – лучший тому пример и фактически эталон.

Даже чуть больше эталона. Ему, в отличие от своего сегодняшнего соперника, не нужно позировать перед камерами и рисоваться перед трибунами, ему это просто неинтересно, вся его энергия направлена на игроков. Не нужен никакой дешевый пиар вроде разгуливания в нелепых майках – только кабинет, ноутбук, интернет, да проводная мышка (беспроводным манипулятором Эмери не пользуется до сих пор), чтобы быть готовым к любому испытанию. Есть матч, цель – победа, в будущем – мечты о титуле. Они покоряются ему, потому что только таким людям место в истории. Чудесный «Лестер» – тоже всем нам пример: в жизни есть место и для сказки. Только сказочных историй мало. Эмери – случай особый и до сих пор даже немножко недооцененный. Впрочем, те, кто валился с ног от усталости, не признавая выходных и праздников – оценили уже давным-давно.

И притом его «Севилья» очень небезгрешна, потому и выйти в Лигу чемпионов из Испании ей никак не удается. Напоминая героиню «Триумфальной арки» Ремарка, она не обладает сумасшедшей красотой, но уж очень изящна, незаурядна и полна страсти, как Жоан Маду. Она пленительна, когда с тобой, и невыносима, уходя. Побеждает феерично, но уходит побежденной так трагично. «Она принимала только то, что ей подходило, и так, как ей хотелось. Об остальном она не беспокоилась. Но именно это и было в ней самым привлекательным», – так говорил Равик о Жоан. Такой Унаи Эмери сделал и «Севилью». Думать о сопернике ей некогда, несмотря на доскональный и дотошный метод Эмери. Но слишком много сделал Унаи для того, чтобы эта команда обрела столь дерзкую независимость, которая, впрочем, не всегда приносила ей счастье. Как и Жоан. Но «Севилья» умела и умеет оставлять свой след в любом сердце. Как и Жоан. Не это ли главнейшая футбольная миссия «Севильи», если опустить вечный вопрос о победах и чемпионствах. Не это ли мелодраматичная история Жоан о самом сильном чувстве на земле.

Трофей один раз может выиграть и Роберто Ди Маттео. Дважды кряду побеждал Хуанде Рамос, а потом зачем-то подался в АПЛ и испортил себе репутацию в Восточной Европе. Но три еврокубка подряд – путь в абсолютные чемпионы, и слава на всю жизнь, такого ведь в новейшей истории никто не добивался, да и вряд ли кому-то суждено. Унаи, ты в одном шаге, хоть и будет невероятно тяжело. Но даже акулы, весломаны и прочие злопыхатели все прекрасно понимают и понемногу растворяются в океане страсти, которую получает от тебя твоя «Vamos mi Sevilla». Ты заслужил сплясать с этим кубком в третий раз. Возьми же снова то, что принадлежит тебе по праву. Vamos, campeon!

Почему я буду болеть за Клоппа в финале Лиги Европы

Лига Европы Европа Севилья Спартак Бенфика Эмери Унаи Жезуш Жорже
Комментарии (6)
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CMRDSA
1463575852
Севилья ответку кинула)
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bzfar
1463578753
Я-то точно буду за Клоппа болеть :-)
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LokoGoGo
1463579941
Давно болею за Севилью. А Эмери просто мегасуперклёво дополняет всё, что происходит вне поля. А на поле грамотно руководит процессом. как настоящий дирижёр.
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AVAR-05
1463586086
за Севилью!!!!
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LokoGoGo
1463605465
утритесь))))
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stanislav2017
1463609584
Да ,но пенальти то был,и не один!Поставь хоть один, и не известо, пришла бы Севилья в себя!!
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