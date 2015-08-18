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  • «Атлетик Бильбао» - обладатель Суперкубка Испании. Дайджест событий дня

«Атлетик Бильбао» - обладатель Суперкубка Испании. Дайджест событий дня

<p><em>Якунин покинул пост президента РЖД. Рамос продлил контракт с «Реалом». Буссуфа уходит в «Андерлехт». «Бомбардир» собирает все новости дня в одном материале. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Марадона: «Наркотики? Я уже 12 лет в «завязке»</strong></span></p> <p>Легенда мирового футбола Диего Марадона заверил, что все отношения с наркотиками он разорвал.</p> <p>"Вот уже 12 лет, как я завязал. Больше не употребляю кокаин, так как при нем крайне трудно просыпаться по утрам. Решил вести здоровый образ жизни ради своих детей, племянников и племянниц. Кроме того, планирую еще одного ребенка", - рассказал аргентинец.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Рамос: «Быть игроком «Реала» - это привилегия»</strong></span></p> <p>Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о продлении контракта с "королевским клубом". Сегодня было объявлено о продлении соглашения игрока с клубом до 2020 года.</p> <p>"Как я сказал на своем представлении 10 лет назад, быть частью этого клуба – это мечта, и я хотел бы находиться в "Реале" так долго, как только можно.Быть игроком "Реала" – это честь, это привилегия, обязательство и ответственность.</p> <p>У меня по-прежнему есть энтузиазм, искренность и честь. Мое сердце всегда было здесь, и я не могу быть счастливее где-то, кроме "Реала", – сказал Рамос.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Якунин уходит из РЖД</strong></span></p> <p>Президент Российских железных дорог Владимир Якунин покидает свой пост. Сообщается, что Якунин будет выдвинут кандидатом в полномочные члены Совета Федерации от Калининградской области.</p> <p> Таким образом, 67-летний Якунин, возглавляющий РЖД с 2005 года, станет первым руководителем крупной российской компании, который покинул занимаемый пост по собственному желанию.</p> <p>Напомним,  РЖД является генеральным спонсором футбольного "Локомотива" (Москва).</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Локомотив» и «Андерлехт» договорились о трансфере Буссуфа</strong></span></p> <p>Полузащитник "Локомотива" Мубарак Буссуфа близок к переходу в "Андерлехт". Бельгийский и российский клубы достигли соглашения по трансферу марокканского футболиста.</p> <p>Ранее  "Локомотив" отклонил предложение "Андерлехта" в размере  1,5 миллиона евро, после чего бельгийцы незначительно увеличили сумму, а российский клуб ответил согласием.</p> <p>Буссуфа уже защищал цвета "Андерлехта"  с 2006 по 2011 год, где стал двукратным чемпионом Бельгии.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Бенфика» собирается взыскать компенсацию с Жезуша</strong></span></p> <p>Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш может лишиться 7,5 миллионов евро.</p> <p>Причиной является его внезапный разрыв контракта с другим лиссабонским клубом – "Бенфикой" в конце прошлого сезона.</p> <p>Напомним, что уже завтра пройдет первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между командой Жезуша "Спортингом" и московским ЦСКА.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ФИФА запросила у РФС дополнительные данные по «делу Фримпонга»</strong></span></p> <p>РФС до 21 августа должен предоставить ФИФА документы, касающиеся ситуации с удалением ганского футболиста "Уфы" Эммануэля Фримпонга в матче 1-го тура чемпионата России с московским "Спартаком".</p> <p>"ФИФА дополнительно запросила копию решения и видеозаписи, которые изучал КДК РФС", - сказал секретарь КДК РФС Александр Кузьмин.</p> <p>Матч "Спартак" - "Уфа" состоялся 17 июля в Москве и завершился вничью - 2:2. В первом тайме Фримпонг был удален с поля за то, что показал неприличный жест в сторону трибун. По словам ганского игрока, он повел себя подобным образом в связи с тем, что один из болельщиков "Спартака" позволил в его адрес оскорбления расистского характера.</p> <p>Позднее КДК РФС не обнаружил доказательств того, чтобы кто-либо из болельщиков красно-белых оскорбил Фримпонга. В результате московский клуб избежал наказания, а игрок был дисквалифицирован на два матча.</p> <p>После инцидента ФИФА попросила РФС предоставить информацию о расследовании обстоятельств удаления Фримпонга. 28 июля РФС направил необходимые документы в ФИФА.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ. «Уфа» обыграла «Мордовию»</strong></span></p> <p>В заключительном матче 5-го тура РФПЛ "Мордовия" принимала "Уфу". Саранской команде необходимо было набирать очки, так как в предыдущих четырех турах ни одной победы им одержать не удалось. Однако "Мордовия" не смогла поправить свое турнирное положение и на этот раз: благодаря голу Дмитрия Стоцкого на 81 минуте победу праздновали игроки "Уфы".</p> <p><strong>Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Мордовия (Саранск) - Уфа - 0:1 (0:0) <a href="https:///online/80951" target="_blank"> </a></strong></span><a href="https:///online/80951" target="_blank"> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 — Стоцкий, 81.</p> <p><strong>Мордовия: </strong>Ревишвили, Тишкин, Перендиа, Рыков, Шитов, Стеванович, Власов, Иванов (Шипицин, 57), Мухаметшин, Ле Таллек (Игнатович, 74), Самодин (Бобер, 82).</p> <p><strong>Уфа:</strong> Юрченко, Кацалапов, Сухов, Тумасян, Осипов, Стоцкий, Сафрониди (Фомин, 21), Засеев, Марсиньо (Верховцев, 85), Зинченко (Пурье, 62), Игбун.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Стеванович, 56; Марсиньо, 58; Шитов, 90+1.</p> <p><strong>Судья: </strong>Алексей Еськов (Москва).</p> <p><a href="https:///articles/?id=439359" target="_blank">Сухой закон. Каким был 5-й тур РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Суперкубок Испании. Ничья в Барселоне приносит трофей «Атлетику»</strong></span></p> <p>В ответном матче за Суперкубок Испании перед "Барселоной" стояла сложная задача: "Атлетик" в домашней встрече забил четыре мяча, и их требовалось отыграть. В большинстве ситуаций это показалось бы невозможным, но "Барселона" все-таки действующий обладатель Лиги чемпионов, а "Атлетик" не похож на "Баварию" образца 2013 года. В начале матча каталонцы начали оказывать давление на басков, и в конце тайма Лионель Месси виртуозно переправил мяч в ворота "Атлетика". Несмотря на недостаточное преимущество на момент перерыва, многие верили, что "Барселоне" по силам доставить еще три мяча в сетку ворот соперника. Однако второй тайм сложился не в пользу каталонцев. Сначала удаление Жерара Пике на 56 минуте сыграло свою роль, а потом Ариц Адурис и вовсе сравнял счет в матче. У "Атлетика" в итоге тоже случилось удаление на 86 минуте: поле покинул Кике Сола, вышедший на замену пятью минутами ранее. Впрочем, "Атлетик" смог удержать ничью, которая полностью устраивала команду Эрнесто Вальверде.</p> <p><strong>Суперкубок Испании. Ответный матч.</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Барселона - Атлетик (Бильбао) - 1:1 (1:0) </strong></span> <a href="https:///online/85799" target="_blank"> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 — Месси, 44; 1:1 — Адурис, 74.</p> <p><strong>Барселона:</strong> Браво, Пике, Ракитич (Рамирес, 67), Бускетс, Алвес, Педро (Мунир, 68), Иньеста, Суарес, Месси, Маскерано, Матье.</p> <p><strong>Атлетик:</strong> Ирайсос, Де Маркос, Баленсиага, Этчейта (Элустондо, 66), Ляпорт, Гурпеги, Беньят (Рико, 83), Эрасо, Боведа, Адурис (Сола, 81), Сусаета.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Боведа, 29; Эрасо, 39; Педро, 45; Адурис, 59; Эчебаррия, 60.</p> <p><strong>Удаление:</strong> Пике, 56; Сола, 86.</p> <p><strong>Судья:</strong> Карлос Веласко Карбальо.</p>

Испания. Примера Весь мир Атлетик Барселона Уфа Мордовия Рамос Серхио Фримпонг Эммануэль Марадона Диего Жезуш Жорже
Комментарии (2)
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VIPded
1439876588
Барсу осадили... Любо... )))
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Bonduranty
1439888380
Пике ни за что дали красную, а Турану, который кинклкинул бутсу в арбитра ничего.
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