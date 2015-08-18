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«Спортинг»: против кого сегодня будет биться ЦСКА

<p><em>Десять лет назад ЦСКА обыграл в Лиссабоне "Спортинг" и завоевал один из главных трофеев современной футбольной России. Теперь старые знакомые поборются за место в Лиге чемпионов. Об армейцах мы знаем все, а "львов" во время жеребьевки назвали  удачным соперником для российского клуба. "Бомбардир" разбирается и обозначает все сильные и слабые стороны команды Жорже Жезуша.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Тренер</strong></span></p> <p>Жорже Жезуш – главный тренер португальского футбола последних лет. Харизматик с внешностью звезды итальянской эстрады 80-х стал символом современной "Бенфики". Уж российские болельщики португальского специалиста точно запомнили: "орлы" четырежды сыграли с "Зенитом" и дважды со "Спартаком". И, согласитесь, "Бенфика" была разной командой. Расхлябанной, как в сентябре прошлого года, когда Виллаш-Боаш лихо разобрал соотечественника. И мощной, когда в феврале 2012-го "Зенит" не удержал домашнее преимущество в 1/8 ЛЧ.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439884700_83998.jpg" style="height:372px; width:720px" /></p> <p>При Жезуше "Бенфика" проиграла два финала Лиги Европы, трижды выиграла чемпионат и регулярно поставляла на трансферный рынок молодых и способных. А Жезуш в стиле главного португальского тренера всех времен и народов постоянно ругался:  то с прессой, то с президентом "Порту".</p> <p>Теперь свою экспрессивность Жорже будет использовать в Лиссабоне,  где 42 года назад начал профессиональную карьеру футболиста. Задачи в "Спортинге" понятны: спустя 13 лет наконец выиграть чемпионат и пошуметь в Европе (к слову, над Жезушем уже не висит проклятье Белы Гуттманна). Удивительно, что "аристократы" сохранили своих лидеров, расставшись в основном с молодыми игроками. Даже уход Нани в "Фенербахче" не столь заметен. "Спортинг" имеет классный и сбитый состав, над которым начинает усердно колдовать  Жезуш – тренер, умеющий оперативно ставить игру и лепить новых героев мирового футбола из талантливых пацанов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439884683_mq6X_GBjaB8.jpg" style="height:432px; width:345px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Основа</strong></span></p> <p><strong>Руй Патрисиу. </strong>Португальский вратарь, как и Игорь Акинфеев, давно ассоциируется со своим клубом, играя за "Спортинг" с 2006-го года. Патрисиу прыгуч, классно реагирует на неожиданные выстрелы и в ближайшее время вряд ли уступит звание главного голкипера страны. Отказав восемь лет назад "Интеру", Руй окончательно связал свою жизнь с Лиссабоном, с которым  пережил и смачное падение на седьмое место в позапрошлом году.</p> <p><strong>Паулу Оливейра.</strong> На "Трансфермаркете" считают, что будущее португальского защитника потрясающе. Уже сейчас 23-летний центрдеф стоит 5 миллионов евро. Да, не так уж и много в современном футболе, однако Паулу провел только сезон в большом клубе и уже имеет ярлык "нового Рикарду Карвалью".</p> <p><strong>Налдо Перейра.</strong> Эвертон, поигравший даже в ФНЛ за "Анжи", внезапно пригодился второй португальской команде. Но во вторник и даже в следующую среду вы его не увидите – тяжелое повреждение. Заменять бразильца будет  Налдо Перейра, поигравший за "Удинезе" и "Хетафе". Болельщики "львов" говорят, что 26-летний защитник – не лучший вариант, но пока лечится Эвертон, другого варианта, по сути, и нет.</p> <p><strong>Жефферсон.</strong> На бровке левого защитника из Бразилии в матче за Суперкубок тлела трава.  Жефферсон в стиле раннего Дани Алвеса пахал на фланге и больше занимался атакой.  Возможно, бразилец – один из главных кандидатов на повышение этого состава "Спортинга". Еще в прошлом году Жефферсон попал в символическую сборную тура Лиги чемпионов. Фернандесу придется следить и за ним.</p> <p><strong>Жоао Перейра.</strong> На правом фланге будет работать вернувшийся 31-летний португалец, который успел после Лиссабона поиграть в "Браге", "Валенсии" и "Ганновере". "Спортинг" купил этого футболиста, заменив Седрика Соареша, который пусть и ушел в топовый чемпионат покорять фанов "Саутгемптона", но за "Спортинг" выступал ненадежно. Перейра опытнее, спокойнее  и в интервью Жезуша уже получил доверие.</p> <p><strong>Адриен Силва – Жоао Мариу.</strong> Во всех различных анонсах этих футболистов упоминают вместе. Лелик и Болик португальского футбола. Силве 26, Мариу – 22. Оба и бетонируют центр поля, но часто смещаются вперед и придумывают голы (этакие Фернандиньо и Яя Туре). Эта связка родилась еще в прошлом сезоне, и Жезуш намерен пользоваться  ей в новом сезоне – уж здорово притерлись друг к другу два португальца.  Также отметим <strong>Альберто Аквилани</strong>. Итальянец пока не набрал форму, но, в случае чего, зацементирует центр поля.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439884640_123009_ori_.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p><strong>Андре Каррильо.</strong> Главный игрок последнего рубилова с "Бенфикой". И есть ощущение, что Жезуш именно из Андре будет делать футболиста, которого с гордостью будет представлять топ-клуб на своем стадионе. Каррильо нацелен на решающий пас, шустр и неутомим. Если Марио Фернандес забудет о своих обязанностях в защите, центральным защитникам придется тяжело в подстраховке.</p> <p><strong>Брайан Руис.</strong> Костариканцу надоели приключения в Чемпионшипе, и остатки своей молодости Руис проведет в Лиссабоне.  Наверное, все вы помните, как в прошлом году этот товарищ зажигал в Бразилии, давая по ушам Уругваю и итальянцам. Отличный атакующий хав, который заставит потеть Кирилла Набабкина.</p> <p><strong>Ислам Слимани.</strong> Алжирец, которого помнит аудитория "Первого канала". Тот самый гол Акинфееву стал символом падения режима Капелло. Слимани в прошлом году был лишь пятым форвардом чемпионата, но сразу нужно делать оговорку – Ислам добрую половину матчей пропустил из-за Кубка Африки. Многим показалось, что против "Бенфики" алжирец сыграл тяжеловато. У защитников ЦСКА уже есть опыт игры против этого футболиста, и ключевая задача армейцев – обезмячить Слимани, которому хватает пяток касаний за матч, чтобы стать MVP.</p> <p><strong>Карлос Манэ</strong>. Колумбиец в потенциале игрок, который обеспечит "Спортингу" отличное финансовое будущее. У Манэ контракт до 2020 года, а выкупить его можно за 60 миллионов евро. Элемент распиаренности, конечно, есть, но все специалисты уверены, что Жезуш будет рассчитывать на "колумбийского маньяка", у которого в прошлом сезоне удивительная статистика: 29 матчей, 46 минут на поле и 6 голов. Но в ближайших матчах, скорее всего,  в центре нападения сыграет кто-то из пары <strong>Теофило Гутьеррес -</strong> <strong>Фреди Монтеро</strong> – более опытных и жилистых форвардов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439885158_20150223001104886138-original.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чего надо бояться</strong></span></p> <p><strong>Быстроты флангов. </strong>У Жезуша еще в запасе остаются молодые ноунеймы, которых тоже нужно опасаться. Матч со "Спартаком" показал, что красно-синих можно задергать скоростью, и фланговые защитники не всегда успевали (можно вспомнить, как Натхо сфолил, подчистив за Фернандесом). Португальский специалист особо уделит внимание слабостям армейской обороны и обязательно освежит атаку по ходу матча.</p> <p><strong>Молодецкого задора.</strong> ЦСКА – прагматичная команда: слабых побеждает, сильным проигрывает. Какой "Спортинг" – трудно понять. Но может сложиться мнение, что Жезуш только занялся командой, и соперник – набор перспективных и опытных футболистов средней руки. Про "Спарту" тоже так думали, и чехи едва не проучили москвичей, создавая и реализуя моменты за счет фантастического настроения и желания выжить в еврокубковой зарубе.</p> <p><strong>Быстрого гола.</strong> "Аристократы" обязательно начнут резво. Все прекрасно знают, что ЦСКА может поплыть. Армейцы во многих матчах тяжело вкатываются, и если получают один – могут развалиться. С чехами получилось оклематься, но вот даст ли поблажку более зубастый и именитый "Спортинг"?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439885344_imgS620I158233T20150713222004.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чем нужно пользоваться</strong></span></p> <p><strong>Сыростью.<em> </em></strong>"Спортинг" напоминает типичную эмоциональную команду, которая умеет рвать и уничтожать, но при отсутствии запала превращается в банду психованных игроков, начинающих в одиночестве финтить и лупить с 30-и метров. С "Бенфикой" за Суперкубок  команда Жезуша играла  строго и победила с минимальным счетом, но вот против дебютанта лиги "Танделы" действовала слабо,  вырвав три очка с помощью пенальти на восьмой добавленной минуте.</p> <p><strong>Слабой формой.<em> </em></strong>Многие игроки "аристократов" отменно пахали в первых матчах, но довольно быстро выдыхались. Нормальная ситуация для первых туров, когда команда в полную силу играет отрезками. "Спортинг" провел только три официальных матча,  и более разогретые армейцы обязаны этим пользоваться.</p> <p><strong>И давайте тихонько отметим:</strong> в "Спортинге" нет суперзвезд. Да, отличный состав с перспективными и опытными игроками. Но это лучше сказать, если ЦСКА выйдет в групповой турнир. Если нет – с грустью признаем, что их неизвестные таланты круче наших хорошо знакомых футболистов.</p> <p>«Бомбардир» проведет <a href="https:///online/84585"><strong>текстовую трансляцию поединка «Спортинг» - ЦСКА</strong></a>, который начнется в 21:45 по московскому времени. </p>

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спортинг Руис Брайан Перейра Жоао Каррильо Андре Слимани Ислам Оливейра Паулу Карлос Манэ Слуцкий Леонид Жезуш Жорже
Комментарии (19)
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tolyan-64
1439893015
SPORTING-CSKA 2:0
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Jeepers_Creepers
1439894038
во первых - за Жефферсоном нужно будет следить Марио Фернандесу , а не набабкину во вторых-''(можно вспомнить, как Натхо сфолил, подчистив за Набабкиным)'' , натхо подчистил за Фернандесом, а не за набабкиным :-)
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isamsn
1439894246
Всё будет хорошо как и 10 лет назад!
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vladik12
1439895878
"с внешностью звезды итальянской эстрады 80-х" - простенькое, но эффектное сравнение, можно автора и пощадить).
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бомбардирушка
1439899581
ЦСКА ПОДАРИ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК !!!!!!!
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Spark333
1439901342
Ждем праздника и красивого футбола!!!
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pik54
1439902956
Ждём победы от ЦСКА
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spartach091
1439905466
цмка ОТСТОЙ
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Алёша Мясной
1439908938
ПО СУММЕ ДВУХ МАТЧЕЙ ЦСКА ОТПРАВИТ ПОРТУГАЛОВ В ЛИГУ ЕВРОПЫ
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kasper1979
1439911348
русские сегодня за цска
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