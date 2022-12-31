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- 10:42 Моуринью подтвердил, что у него были переговоры со сборной Португалии
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- 13:25 Текст Трансфер Роналду в «Аль-Наср» организовал его друг: он уже сместил агента Мендеша и получил за сделку 30 млн 16
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- 13:35 «Не спешите его хоронить». Романцев – о Роналду 5
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