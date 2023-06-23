Бителло - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Марес
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Марес
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.08.2023
|63' - 90'
|Гремио
|3:0
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 21 тур
|78'
|20.08.2023
|1' - 90'
|Сантос
|2:1
|Гремио
|Бразилия. Серия А, 20 тур
|13.08.2023
|1' - 87'
|Гремио
|2:1
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 19 тур
|25'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гремио
|19
|4
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2023
|63' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|78'
|20.08.2023
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|13.08.2023
|1' -87'
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|25'
|06.08.2023
|1' -76'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|31.07.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|23.07.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.07.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|1:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|25.06.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|5:1
|Коритиба (Коритиба)
|54'
|23.06.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|12.06.2023
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|04.06.2023
|1' -84'
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|22.05.2023
|1' -70'
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|65'
|14.05.2023
|1' -81'
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:0
|Форталеза (Форталеза)
|11.05.2023
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|45'
|08.05.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:3
|Брагантино (Сан-Паулу)
|01.05.2023
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|90'
|23.04.2023
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|17.04.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)