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    Бителло - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Жоао
    Фамилия Марес
    Команда Гремио
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 января 2000 (23 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.08.2023 63' - 90' Гремио 3:0 Крузейро Бразилия. Серия А, 21 тур
    78'
    20.08.2023 1' - 90' Сантос 2:1 Гремио Бразилия. Серия А, 20 тур
    13.08.2023 1' - 87' Гремио 2:1 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 19 тур
    25'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гремио 19 4 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2023 63' -90' Гремио (Порту-Алегри) 3:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    78'
    20.08.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:1 Гремио (Порту-Алегри)
    13.08.2023 1' -87' Гремио (Порту-Алегри) 2:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    25'
    06.08.2023 1' -76' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гремио (Порту-Алегри)
    31.07.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Гремио (Порту-Алегри)
    23.07.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.07.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.07.2023 1' -90' Баия (Салвадор) 1:2 Гремио (Порту-Алегри)
    25.06.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 5:1 Коритиба (Коритиба)
    54'
    23.06.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    12.06.2023 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гремио (Порту-Алегри)
    04.06.2023 1' -84' Гремио (Порту-Алегри) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    22.05.2023 1' -70' Гремио (Порту-Алегри) 3:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    65'
    14.05.2023 1' -81' Гремио (Порту-Алегри) 0:0 Форталеза (Форталеза)
    11.05.2023 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:1 Гремио (Порту-Алегри)
    45'
    08.05.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 3:3 Брагантино (Сан-Паулу)
    01.05.2023 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Гремио (Порту-Алегри)
    90'
    23.04.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:0 Гремио (Порту-Алегри)
    17.04.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
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