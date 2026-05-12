Бителло ответил, останется ли в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о домашней победе над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.
– Есть чувство, что отомстили «Краснодару» за прошлые неудачные встречи?
– Мы провели хороший матч. Понимали, насколько качественная команда «Краснодар». В первом тайме нам немного не хватило концентрации в какой-то момент, но мы сумели перехватить контроль мяча, а в самом конце встречи смогли убежать в контратаку и добиться победы.
– Сезон подходит к концу. Какие у вас планы на будущее?
– У меня есть действующий контракт с клубом. Самое важное сейчас – проанализировать этот сезон, потому что он получился не очень удачным для нас. Надо понять, что мы делали хорошо, а где допустили ошибку, чтобы в дальнейшем это исправить и показать результат лучше, чем в этом сезоне.
– То есть вы останетесь в «Динамо», верно?
– Я здесь.
- У москвичей забили Константин Тюкавин на 48-й минуте и Иван Сергеев на 90+3-й. У «Краснодара» отличился Диего Коста на 32-й.
- В этом сезоне 26-летний Бителло провел за «Динамо» 37 матчей, забил 6 голов, сделал 11 ассистов.
- Срок контракта бразильца с бело-голубыми рассчитан до середины 2031 года.