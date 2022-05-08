Игрок «Лутона» повторил гол Аршавина Левенцу из 2008 года

Футболист «Лутона» Гарри Корник в матче последнего тура Чемпионшипа против «Рединга» (1:0) поймал вратаря соперника на невнимательности и забил решающий гол.

Такой же гол в 2008 году забил зенитовец Андрей Аршавин в матче за Суперкубок России против «Локомотива». Ворота москвичей защищал Иван Левенец.

«Лутон» благодаря победе вышел в плей-офф за место в АПЛ.

27-летний Корник стоит 900 тысяч евро.

В сезоне Чемпионшипа Корник провел 38 матчей, забил 12 голов, сделал 5 ассистов.

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