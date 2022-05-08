Игрок «Лутона» повторил гол Аршавина Левенцу из 2008 года

Футболист «Лутона» Гарри Корник в матче последнего тура Чемпионшипа против «Рединга» (1:0) поймал вратаря соперника на невнимательности и забил решающий гол.
Такой же гол в 2008 году забил зенитовец Андрей Аршавин в матче за Суперкубок России против «Локомотива». Ворота москвичей защищал Иван Левенец.
- «Лутон» благодаря победе вышел в плей-офф за место в АПЛ.
- 27-летний Корник стоит 900 тысяч евро.
- В сезоне Чемпионшипа Корник провел 38 матчей, забил 12 голов, сделал 5 ассистов.
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Источник: Бомбардир.ру