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Игрок «Лутона» повторил гол Аршавина Левенцу из 2008 года

8 мая 2022, 09:19
1

Футболист «Лутона» Гарри Корник в матче последнего тура Чемпионшипа против «Рединга» (1:0) поймал вратаря соперника на невнимательности и забил решающий гол.

Такой же гол в 2008 году забил зенитовец Андрей Аршавин в матче за Суперкубок России против «Локомотива». Ворота москвичей защищал Иван Левенец.

  • «Лутон» благодаря победе вышел в плей-офф за место в АПЛ.
  • 27-летний Корник стоит 900 тысяч евро.
  • В сезоне Чемпионшипа Корник провел 38 матчей, забил 12 голов, сделал 5 ассистов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Лутон Таун Аршавин Андрей Левенец Иван Корник Гарри
Комментарии (1)
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portero
1651991685
Хорошо прятался за спиной воротчика....
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