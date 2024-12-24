Орлов составил символическую сборную первой части сезона

Комментатор Геннадий Орлов определил свою символическую сборную РПЛ по итогам первой части сезона.

«За основу я взял схему 4-4-2», – сказал он.

В символическую сборную попали по 3 игрока из «Спартака» и «Зенита», по 2 – ЦСКА и «Краснодара» и 1 – из «Локомотива». Лучшим тренером Орлов назвал наставника «быков» Мурада Мусаева.

В нее вошли Евгений Латышонок, Келлвен, Срджан Бабич, Виллиан Роша, Дуглас Сантос, Алексей Батраков, Кевин Ленини, Эсекьель Барко, Эдуард Сперцян, Максим Глушенков и Манфред Угальде.