Орлов составил символическую сборную первой части сезона

Комментатор Геннадий Орлов определил свою символическую сборную РПЛ по итогам первой части сезона.
«За основу я взял схему 4-4-2», – сказал он.
В символическую сборную попали по 3 игрока из «Спартака» и «Зенита», по 2 – ЦСКА и «Краснодара» и 1 – из «Локомотива». Лучшим тренером Орлов назвал наставника «быков» Мурада Мусаева.
В нее вошли Евгений Латышонок, Келлвен, Срджан Бабич, Виллиан Роша, Дуглас Сантос, Алексей Батраков, Кевин Ленини, Эсекьель Барко, Эдуард Сперцян, Максим Глушенков и Манфред Угальде.
- После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками после 18 матчей. «Зенит» уступает «быкам» по дополнительным показателям. «Спартак» идет третьим с отставанием в 2 очка. Далее расположились «Динамо» и «Локомотив» (по 35 очков) и ЦСКА (31).
- Турнир возобновится 28 февраля.