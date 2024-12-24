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    Орлов составил символическую сборную первой части сезона

    Комментатор Геннадий Орлов определил свою символическую сборную РПЛ по итогам первой части сезона.

    «За основу я взял схему 4-4-2», – сказал он.

    В символическую сборную попали по 3 игрока из «Спартака» и «Зенита», по 2 – ЦСКА и «Краснодара» и 1 – из «Локомотива». Лучшим тренером Орлов назвал наставника «быков» Мурада Мусаева.

    В нее вошли Евгений Латышонок, Келлвен, Срджан Бабич, Виллиан Роша, Дуглас Сантос, Алексей Батраков, Кевин Ленини, Эсекьель Барко, Эдуард Сперцян, Максим Глушенков и Манфред Угальде.

    • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками после 18 матчей. «Зенит» уступает «быкам» по дополнительным показателям. «Спартак» идет третьим с отставанием в 2 очка. Далее расположились «Динамо» и «Локомотив» (по 35 очков) и ЦСКА (31).
    • Турнир возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Иван Петров 1986
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