Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»

Бразильская конфедерация футбола объявила об изменениях в составе олимпийской сборной, которая с 20 января по 11 февраля примет участие в южноамериканском отборе на ОИ-2024 в Париже.

Вызов получил защитник ЦСКА Келлвен – он заменил в заявке Роберта Ренана, принадлежащего «Зениту». «Интернасьонал», арендовавший игрока, настоял на его полной вовлеченности в предсезонную подготовку.