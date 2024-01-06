Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»

Бразильская конфедерация футбола объявила об изменениях в составе олимпийской сборной, которая с 20 января по 11 февраля примет участие в южноамериканском отборе на ОИ-2024 в Париже.
Вызов получил защитник ЦСКА Келлвен – он заменил в заявке Роберта Ренана, принадлежащего «Зениту». «Интернасьонал», арендовавший игрока, настоял на его полной вовлеченности в предсезонную подготовку.
- Келлвен в ЦСКА с сентября 2023 года.
- Его статистика: 16 матчей, 1 гол, 4 ассиста.
- Соперники бразильцев по олимпийскому отбору – Венесуэла, Колумбия, Боливия и Эквадор.