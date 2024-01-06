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    • Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»

    Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»

    Бразильская конфедерация футбола объявила об изменениях в составе олимпийской сборной, которая с 20 января по 11 февраля примет участие в южноамериканском отборе на ОИ-2024 в Париже.

    Вызов получил защитник ЦСКА Келлвен – он заменил в заявке Роберта Ренана, принадлежащего «Зениту». «Интернасьонал», арендовавший игрока, настоял на его полной вовлеченности в предсезонную подготовку.

    • Келлвен в ЦСКА с сентября 2023 года.
    • Его статистика: 16 матчей, 1 гол, 4 ассиста.
    • Соперники бразильцев по олимпийскому отбору – Венесуэла, Колумбия, Боливия и Эквадор.

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    Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола

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    06.01.2024 10:43
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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1704532971
    Это свидетельствует о том, что Бразилия в футболе деградирует. Кто ее в той же ЮА не имеет!
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