Новичок ЦСКА Келлвен назвал свои лучшие игровые качества

Новый защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своей оптимальной позиции и игровых качествах.

«Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. У меня неплохие передачи, подачи в штрафную.

Я постараюсь показать свою лучшую игру, чтобы помочь партнерам по команде», – заявил 22-летний бразилец.