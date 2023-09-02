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    Новичок ЦСКА Келлвен назвал свои лучшие игровые качества

    Новый защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своей оптимальной позиции и игровых качествах.

    «Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. У меня неплохие передачи, подачи в штрафную.

    Я постараюсь показать свою лучшую игру, чтобы помочь партнерам по команде», – заявил 22-летний бразилец.

    • ЦСКА заплатил за игрока 4,5 миллиона евро.
    • Он перешел из «Атлетико Паранаэнсе».
    • Статистика правого фулбека в предыдущей команде: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    02.09.2023 12:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +901

      bratskij 2 сентября, 14:39

      У тебя должно быть одно качество, клепать голы, потому что больше некому. Защита подождет. Смех сквозь слезы.

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