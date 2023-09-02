Новичок ЦСКА Келлвен назвал свои лучшие игровые качества

Новый защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своей оптимальной позиции и игровых качествах.
«Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. У меня неплохие передачи, подачи в штрафную.
Я постараюсь показать свою лучшую игру, чтобы помочь партнерам по команде», – заявил 22-летний бразилец.
- ЦСКА заплатил за игрока 4,5 миллиона евро.
- Он перешел из «Атлетико Паранаэнсе».
- Статистика правого фулбека в предыдущей команде: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.
Источник: телеграм-канал ЦСКА