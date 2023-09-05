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    • Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ, сыграв против «Зенита»: ЦСКА могут наказать

    Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ, сыграв против «Зенита»: ЦСКА могут наказать

    Новичок ЦСКА Келлвен сыграл против «Зенита» (1:1) в 7-м туре РПЛ, нарушив законодательство РФ.

    «В воскресенье бразильский защитник Келвин мощно отпахал фланг обороны. Но, похоже, сделал это не совсем законно. По имеющей информации, бразильский новичок (о контракте объявили 1 сентября) поучаствовал в домашнем матче против «Зенита», нарушив миграционное законодательство.

    Для того, чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории России, любой иностранец должен иметь рабочую визу и разрешение на работу. Но в столь сжатые сроки (по сути за 2 дня) получить эти документы почти невозможно.

    И если по второму документу меньше вопросов, то с рабочей визой больше сложностей. Так что предполагаем, что одно из условий игроком и клубом были нарушены ради принципиального матча.

    В матче с «Зенитом» Келвин начал в стартовом составе. После паузы ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» и «Сочи» – за это время игрок уже должен получить нужные документы.

    При этом данный эпизод вызвал интерес у соответствующих органов. Возможно, к ЦСКА последуют санкции. Конечно, о техническом поражении речи быть не может, но РПЛ и РФС должны разобраться в этом случае, чтобы не допустить подобного пренебрежения российским законодательством в футболе», – сообщил телеграм-канал «Инсайдер».

    • ЦСКА заплатил за игрока 4,5 миллиона евро.
    • Он перешел из «Атлетико Паранаэнсе».
    • Статистика правого фулбека в предыдущей команде: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайдер»

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    05.09.2023 07:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 5 сентября, 11:30

      Чиновники своего не упустят.)))

      0
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 5 сентября, 11:03

      Если бы такой игрок вышел в составе Зенита - свинота уже охрипла бы от визгов . А сейчас они тут пованивают в сторону Зенита , хотя нарушение на лицо . Никто из официальных лиц про тех.поражение и не заикался . И Зенит ничего (пока) не требует .
      Позор свинятне !

      0
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      ...
      Рейтинг: +2594

      ScarlettOgusania > Айболид 5 сентября, 14:24

      что ты гонишь, эту "новость" я опубликовал на сайте бомбы ещё вчера, на бомбе работают тормоза, вроде болел бом.жей - https://m.bombardir.ru/news/706939-sudi-porugalis-v-podtribunke-posle-matcha-cska-zenit#comments26232371

      1
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      Рейтинг: +2569

      Чермындыр > Айболид 10 часов назад

      На чье лицо тут нарушение? На твое?
      Где в этой новости хоть один факт? Только предположения и догадки.

      0
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      Рейтинг: +6840

      Давид59 5 сентября, 10:54

      Это почему речь о техническом поражении не идёт? Играл человек, который не имел на это право. Почитайте правила футбола. Раздел "техническое поражение" Аууу!

      1
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      Рейтинг: +12627

      DeStar > Давид59 5 сентября, 11:08

      ну с точки зрения "футбольного оформления",наверное все было правильно и по законам. Наверное так.

      0
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      Рейтинг: +11820

      alp 5 сентября, 10:54

      минуточку - игрок не мог играть но играл. законодательство нарушено, следовательно, спортивный результат был получен незаконным образом. Технарь давай коням.

      1
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      Рейтинг: +4697

      Иван Петров 1986 5 сентября, 10:38

      Да надо блохастым два очка вернуть, а то они плачут.

      4
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      Рейтинг: +2569

      Чермындыр 5 сентября, 10:37

      Так то петушиный заголовок. В самом тексте представлены лишь догадки и предположения, основанные на трудности получения рабочей визы и разрешения на работу. Никаких фактов, что так и было не представлено.
      Но, бомбардирчик поспешил выложить яркий заголовок, что Келлвен именно нарушил законодательство РФ. Неплохо было бы заскринить его, и отправить в ЦСКА, чтобы потом выкатить исковое заявление о клевете в случае, если догадки и предположения так ими и останутся.

      3
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 5 сентября, 10:34

      Не надо технарь , а то за глаза Ихаря страшно .

      2
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      Рейтинг: +6840

      Давид59 5 сентября, 10:25

      Даёшь технарь!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +760

      somn 5 сентября, 10:13

      Засчитать техническое поражение, делов то...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 5 сентября, 09:41

      Причем тут РПЛ и РФС? Надо дать техническое поражение за подставу, и посадитьб мигранта хотя бы на 15 суток!

      2
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