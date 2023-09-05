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  • Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ, сыграв против «Зенита»: ЦСКА могут наказать

Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ, сыграв против «Зенита»: ЦСКА могут наказать

5 сентября 2023, 07:48
15

Новичок ЦСКА Келлвен сыграл против «Зенита» (1:1) в 7-м туре РПЛ, нарушив законодательство РФ.

«В воскресенье бразильский защитник Келвин мощно отпахал фланг обороны. Но, похоже, сделал это не совсем законно. По имеющей информации, бразильский новичок (о контракте объявили 1 сентября) поучаствовал в домашнем матче против «Зенита», нарушив миграционное законодательство.

Для того, чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории России, любой иностранец должен иметь рабочую визу и разрешение на работу. Но в столь сжатые сроки (по сути за 2 дня) получить эти документы почти невозможно.

И если по второму документу меньше вопросов, то с рабочей визой больше сложностей. Так что предполагаем, что одно из условий игроком и клубом были нарушены ради принципиального матча.

В матче с «Зенитом» Келвин начал в стартовом составе. После паузы ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» и «Сочи» – за это время игрок уже должен получить нужные документы.

При этом данный эпизод вызвал интерес у соответствующих органов. Возможно, к ЦСКА последуют санкции. Конечно, о техническом поражении речи быть не может, но РПЛ и РФС должны разобраться в этом случае, чтобы не допустить подобного пренебрежения российским законодательством в футболе», – сообщил телеграм-канал «Инсайдер».

  • ЦСКА заплатил за игрока 4,5 миллиона евро.
  • Он перешел из «Атлетико Паранаэнсе».
  • Статистика правого фулбека в предыдущей команде: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.

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Источник: телеграм-канал «Инсайдер»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Келлвен
Комментарии (15)
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acor94
1693892135
Хороший защитник, бюрократические заморочки не проблема цска. Раз трансфер оформлен, то пусть играют. Пусть соответствующие органы рейды по стройкам проведут и накажут длинным рублём строительные компании, а так же отправят домой всех кто без документов. А футбол трогать не надо.
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Garrincha58
1693893110
я представляю если бы это случилось с игроком Зенита то тут все в один голос все аналитики и все кто может зарапортовали чтобы присудить им технарь но это игрок московской команды им всё можно нарушать правила во время игры и вообще обходить законы гос-ва тогда зачем вообще выдавать какие то разрешения на работу вот так закон есть а соблюдать не обязательно
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alefreddy
1693894451
мюллер раздувает скандалы а если бы не отскочили еще сильнее
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paracetamol
1693896076
Причем тут РПЛ и РФС? Надо дать техническое поражение за подставу, и посадитьб мигранта хотя бы на 15 суток!
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somn
1693898031
Засчитать техническое поражение, делов то...
Ответить
Давид59
1693898755
Даёшь технарь!!!!!!
Ответить
Чермындыр
1693899421
Так то петушиный заголовок. В самом тексте представлены лишь догадки и предположения, основанные на трудности получения рабочей визы и разрешения на работу. Никаких фактов, что так и было не представлено. Но, бомбардирчик поспешил выложить яркий заголовок, что Келлвен именно нарушил законодательство РФ. Неплохо было бы заскринить его, и отправить в ЦСКА, чтобы потом выкатить исковое заявление о клевете в случае, если догадки и предположения так ими и останутся.
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Иван Петров 1986
1693899507
Да надо блохастым два очка вернуть, а то они плачут.
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alp
1693900443
минуточку - игрок не мог играть но играл. законодательство нарушено, следовательно, спортивный результат был получен незаконным образом. Технарь давай коням.
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Давид59
1693900496
Это почему речь о техническом поражении не идёт? Играл человек, который не имел на это право. Почитайте правила футбола. Раздел "техническое поражение" Аууу!
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