Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ, сыграв против «Зенита»: ЦСКА могут наказать

Новичок ЦСКА Келлвен сыграл против «Зенита» (1:1) в 7-м туре РПЛ, нарушив законодательство РФ.

«В воскресенье бразильский защитник Келвин мощно отпахал фланг обороны. Но, похоже, сделал это не совсем законно. По имеющей информации, бразильский новичок (о контракте объявили 1 сентября) поучаствовал в домашнем матче против «Зенита», нарушив миграционное законодательство.

Для того, чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории России, любой иностранец должен иметь рабочую визу и разрешение на работу. Но в столь сжатые сроки (по сути за 2 дня) получить эти документы почти невозможно.

И если по второму документу меньше вопросов, то с рабочей визой больше сложностей. Так что предполагаем, что одно из условий игроком и клубом были нарушены ради принципиального матча.

В матче с «Зенитом» Келвин начал в стартовом составе. После паузы ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» и «Сочи» – за это время игрок уже должен получить нужные документы.

При этом данный эпизод вызвал интерес у соответствующих органов. Возможно, к ЦСКА последуют санкции. Конечно, о техническом поражении речи быть не может, но РПЛ и РФС должны разобраться в этом случае, чтобы не допустить подобного пренебрежения российским законодательством в футболе», – сообщил телеграм-канал «Инсайдер».