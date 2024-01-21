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    • Федотов объяснил, почему не полетел в Бразилию на свадьбу Келлвена

    Федотов объяснил, почему не полетел в Бразилию на свадьбу Келлвена

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов был приглашен на свадьбу защитника Келлвена. Она состоялась в Бразилии.

    – Келлвен, как я знаю, тоже женился. Мы поздравили ребят, теперь ждем ответочку. Сейчас так модно стало – разъехались… Мы не имеем ничего против, были приглашения, меня они тоже приглашали в Бразилию на торжественные мероприятия.

    – А вы?

    С удовольствием поехал бы, но были обстоятельства. Мы давно не виделись с дочкой, с семьей. Пришлось выбирать. Но, я думаю, мы вернемся в Москву, они будут вынуждены организовать празднование для команды уже там.

    • Келлвен в ЦСКА несколько месяцев.
    • Сейчас он в расположении олимпийской сборной Бразилии готовится к отбору в Париж-2024.
    • ЦСКА проводит сбор в ОАЭ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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