Федотов объяснил, почему не полетел в Бразилию на свадьбу Келлвена

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов был приглашен на свадьбу защитника Келлвена. Она состоялась в Бразилии.

– Келлвен, как я знаю, тоже женился. Мы поздравили ребят, теперь ждем ответочку. Сейчас так модно стало – разъехались… Мы не имеем ничего против, были приглашения, меня они тоже приглашали в Бразилию на торжественные мероприятия.

– А вы?

– С удовольствием поехал бы, но были обстоятельства. Мы давно не виделись с дочкой, с семьей. Пришлось выбирать. Но, я думаю, мы вернемся в Москву, они будут вынуждены организовать празднование для команды уже там.