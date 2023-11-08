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    Два игрока РПЛ вызваны в олимпийскую сборную Бразилии

    Тренерский штаб олимпийской сборной Бразилии вызвал 23 игрока на ноябрьский сбор. В список попали Роберт Ренан («Зенит») и Келлвен (ЦСКА).

    Команда с 13 по 21 ноября проведет подготовительный сбор к январскому отборочному турниру на Олимпиаду-2024.

    • Ренан и Келлвен в РПЛ с этого года.
    • Роберт потерял место в основе «Зенита».
    • У Келлвена в РПЛ 8 матчей, гол, 2 ассиста.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 08:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31807

      JTherry 8 ноября, 10:43

      олимпийская сборная Бразилии с такими "перспективными" ренанами накроется медным тазом...)

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