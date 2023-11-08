Два игрока РПЛ вызваны в олимпийскую сборную Бразилии

Тренерский штаб олимпийской сборной Бразилии вызвал 23 игрока на ноябрьский сбор. В список попали Роберт Ренан («Зенит») и Келлвен (ЦСКА).

Команда с 13 по 21 ноября проведет подготовительный сбор к январскому отборочному турниру на Олимпиаду-2024.

Ренан и Келлвен в РПЛ с этого года.

Роберт потерял место в основе «Зенита».

У Келлвена в РПЛ 8 матчей, гол, 2 ассиста.

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