Мэр Валенсии ретвитнула пост с оскорблениями в адрес Винисиуса

Мария Хосе Катала, мэр Валенсии, сделала ретвит журналиста Пако Льорета после матча 27-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом» (2:2).
В посте Льорета написано следующее.
«Напряженный матч. «Месталья» не заслуживала поражения. «Валенсия» сыграла героически.
Винисиус – провокатор, грубиян, бросающий вызов соперникам и фанатам. Позорное поведение».
- Благодаря дублю Винисиуса «Реал» ушел с 0:2.
- После матча был удален полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
- Ему не понравилось, что финальный свисток прозвучал в момент атаки мадридцев.