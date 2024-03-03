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    • Мэр Валенсии ретвитнула пост с оскорблениями в адрес Винисиуса

    Мэр Валенсии ретвитнула пост с оскорблениями в адрес Винисиуса

    Мария Хосе Катала, мэр Валенсии, сделала ретвит журналиста Пако Льорета после матча 27-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом» (2:2).

    В посте Льорета написано следующее.

    «Напряженный матч. «Месталья» не заслуживала поражения. «Валенсия» сыграла героически.

    Винисиус – провокатор, грубиян, бросающий вызов соперникам и фанатам. Позорное поведение».

    • Благодаря дублю Винисиуса «Реал» ушел с 0:2.
    • После матча был удален полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
    • Ему не понравилось, что финальный свисток прозвучал в момент атаки мадридцев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 14:34
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    Комментарии (2)
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    1709466935
    А где там оскорбления? Все по факту, если этому неженке не нравится как люди оценивают его поведение, то пусть валит на родину и жует бананы.
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