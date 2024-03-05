Стало известно, признал ли арбитр свою ошибку на 99-й минуте матча «Валенсия» – «Реал»

Испанский судья Хесус Хиль Мансано понимает, что ошибся в концовке субботней игры 27-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом».

В ходе общения с представителями Технического комитета судей Испании он признал ошибку и взял на себя ответственность за последствия инцидента.

Мансано отстранят на два тура чемпионата, после чего он сможет вернуться к работе.