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    • Стало известно, признал ли арбитр свою ошибку на 99-й минуте матча «Валенсия» – «Реал»

    Стало известно, признал ли арбитр свою ошибку на 99-й минуте матча «Валенсия» – «Реал»

    Испанский судья Хесус Хиль Мансано понимает, что ошибся в концовке субботней игры 27-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом».

    В ходе общения с представителями Технического комитета судей Испании он признал ошибку и взял на себя ответственность за последствия инцидента.

    Мансано отстранят на два тура чемпионата, после чего он сможет вернуться к работе.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • Мансано дал финальный свисток, когда «Реал» проводил атаку.
    • Через несколько секунд мяч залетел в ворота «Валенсии», но судья гол не засчитал.
    • Джуд Беллингем накричал на арбитра, за что был удален.

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    Источник: Archivo VAR

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    05.03.2024 16:04
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