В «Реале» недовольны наказанием арбитра, не засчитавшего третий гол мадридцев в ворота «Валенсии»

«Реал» не согласен с решением временно отстранить судью Хесуса Хиля Мансано, который обслуживал скандальный матч с «Валенсией».

В мадридском клубе считают, что арбитр не просто допустил ошибку, а злоупотребил властью.

«Реал» продолжит борьбу за изменение устройства судейской системы в Испании. В частности, не прекратится выпуск резонансных видео на клубном телевидении об ошибках рефери.