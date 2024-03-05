В «Реале» недовольны наказанием арбитра, не засчитавшего третий гол мадридцев в ворота «Валенсии»

«Реал» не согласен с решением временно отстранить судью Хесуса Хиля Мансано, который обслуживал скандальный матч с «Валенсией».
В мадридском клубе считают, что арбитр не просто допустил ошибку, а злоупотребил властью.
«Реал» продолжит борьбу за изменение устройства судейской системы в Испании. В частности, не прекратится выпуск резонансных видео на клубном телевидении об ошибках рефери.
- Мансано дал финальный свисток, когда «Реал» проводил атаку.
- Через несколько секунд мяч залетел в ворота «Валенсии», но судья гол не засчитал.
- Джуд Беллингем накричал на арбитра, за что был удален.