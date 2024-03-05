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    • В «Реале» недовольны наказанием арбитра, не засчитавшего третий гол мадридцев в ворота «Валенсии»

    В «Реале» недовольны наказанием арбитра, не засчитавшего третий гол мадридцев в ворота «Валенсии»

    «Реал» не согласен с решением временно отстранить судью Хесуса Хиля Мансано, который обслуживал скандальный матч с «Валенсией».

    В мадридском клубе считают, что арбитр не просто допустил ошибку, а злоупотребил властью.

    «Реал» продолжит борьбу за изменение устройства судейской системы в Испании. В частности, не прекратится выпуск резонансных видео на клубном телевидении об ошибках рефери.

    • Мансано дал финальный свисток, когда «Реал» проводил атаку.
    • Через несколько секунд мяч залетел в ворота «Валенсии», но судья гол не засчитал.
    • Джуд Беллингем накричал на арбитра, за что был удален.

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    Источник: Marca

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    05.03.2024 12:24
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    Комментарии (10)
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    _David_Villa_
    1709632777
    Удивительная команда) за последний два месяца сколько раз вашу сторону судья ошибся) почему бы не выйти и не сказать заберите) про гол Лейпцига вообще молчу) что до Вара было молчу но как и вар появился вашу сторону) букмекерская рулит)
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    моэм
    1709635681
    Судья почему то решился поставить под удар собственную репутацию и " обломал " кайф от футбола огромному количеству не только фанатов сливочных , но и просто любителей футбола по всему миру ....объяснение такому может быть только одно - он фанат Барсы.... а человек способный на такую низость , недостоин судить матчи и должен быть дисквалифицирован пожизненно .
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    JIEGEHDA
    1709640746
    И так почему судья поступил так? Самые тупые вариант " судья фанат Барсы . Судья не любит Реал . А на деле: Смотреть Ла Лигу не интересно нет конкуренции Реал в отрыве и всем понятно что возьмёт а это потеря ТВ трансляций и ажиотажа Реал в соц сетях выкладывает видео с ошибками судей и жалуется на весь мир что Ла Лигу не исправляется тем самым портит им (очень и очень) сильно жизнь И самое обидно это то что Ла Лига начала умирать как турнир. Минус Барса как топ клуб и огромные вливания бабок в Мадрид Ну и конечно СуперЛига. У Барсы проблем вагон , а у Реала найти не могут. Возможно пытаются вставить палки
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    САНЁК17
    1709653401
    Прикиньте если игра закончился после гола?дальше что было сами знаете , этого скандала было наоборот
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