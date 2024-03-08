Стало известно решение по апелляции «Реала» на дисквалификацию Беллингема

Апелляционный комитет отклонил жалобу «Реала» на решение Комитета по соревнованиям дисквалифицировать полузащитника Джуда Беллингема на 2 матча.

Хавбек получил красную карточку за неуважительное отношение к судье после гостевой игры 27-го тура Примеры с «Валенсией» (2:2).

Он выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 90+9-й минуте, который не был засчитан.