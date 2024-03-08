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    • Стало известно решение по апелляции «Реала» на дисквалификацию Беллингема

    Стало известно решение по апелляции «Реала» на дисквалификацию Беллингема

    Апелляционный комитет отклонил жалобу «Реала» на решение Комитета по соревнованиям дисквалифицировать полузащитника Джуда Беллингема на 2 матча.

    Хавбек получил красную карточку за неуважительное отношение к судье после гостевой игры 27-го тура Примеры с «Валенсией» (2:2).

    Он выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 90+9-й минуте, который не был засчитан.

    • Беллингем пропустит матчи Ла Лиги с «Сельтой» и «Осасуной».
    • «Реал» лидирует в Примере с 66 очками после 27 матчей, опережая «Жирону» на семь очков.

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    Источник: страница El Partidazo de COPE в соцсети X

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    Комментарии (1)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1709898623
    Тут судья чмошник не прав, если идет атака, то игра не может быть остановлена
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