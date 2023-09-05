В ЦСКА не опровергли, что Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо не опроверг новость о том, что новичок ЦСКА Келлвен сыграл против «Зенита» (1:1), нарушив миграционное законодательство РФ.
Сообщалось, что ЦСКА грозят санкции из-за участия Келлвена в матче 7-го тура РПЛ.
«Там всe ок с точки зрения футбольного регламента и заявки, не стоит беспокоиться», – написал Брейдо под постом в телеграме.
- ЦСКА заплатил за игрока 4,5 миллиона евро.
- Он перешел из «Атлетико Паранаэнсе».
- Статистика правого фулбека в предыдущей команде: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.
Источник: «Бомбардир»