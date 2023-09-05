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    • В ЦСКА не опровергли, что Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ

    В ЦСКА не опровергли, что Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ

    Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо не опроверг новость о том, что новичок ЦСКА Келлвен сыграл против «Зенита» (1:1), нарушив миграционное законодательство РФ.

    Сообщалось, что ЦСКА грозят санкции из-за участия Келлвена в матче 7-го тура РПЛ.

    «Там всe ок с точки зрения футбольного регламента и заявки, не стоит беспокоиться», – написал Брейдо под постом в телеграме.

    • ЦСКА заплатил за игрока 4,5 миллиона евро.
    • Он перешел из «Атлетико Паранаэнсе».
    • Статистика правого фулбека в предыдущей команде: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.09.2023 08:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11820

      alp 5 сентября, 10:49

      если было нарушено законодательство, то, там совсем не ок с точки зрения футбольного регламента. технарь коням корячится...

      1
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      Рейтинг: +564

      saf05 > alp 5 сентября, 10:52

      У нас два преступника играют и ничего, все окей!!!

      1
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