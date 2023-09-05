В ЦСКА не опровергли, что Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо не опроверг новость о том, что новичок ЦСКА Келлвен сыграл против «Зенита» (1:1), нарушив миграционное законодательство РФ.

Сообщалось, что ЦСКА грозят санкции из-за участия Келлвена в матче 7-го тура РПЛ.

«Там всe ок с точки зрения футбольного регламента и заявки, не стоит беспокоиться», – написал Брейдо под постом в телеграме.