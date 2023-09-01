Келлвен назвал трансфер в ЦСКА мечтой детства

Новичок ЦСКА Келлвин прокомментировал свой трансфер из «Атлетико Паранаэнсе».

Рыночная стоимость Келлвена – 7 миллионов евро.

Он был в «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года.

Статистика правого защитника: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.

«Я чувствую огромное счастье. Я реализовал мечту детства – приехать в Европу и играть в большом клубе. Надеюсь оправдать ожидания и те усилия, которые в меня вкладываются. Мне все помогают, я был очень хорошо принят. Сейчас мне нужно работать, узнать моих партнeров по команде и бороться, чтобы завоевать место в составе, играть и завоeвывать титулы с ЦСКА.

Я разговаривал с Мойзесом и Виллианом, я с ними на связи. Они говорили очень хорошие слова о клубе. Я очень счастлив, что я здесь. Хочу наслаждаться этим моментом вместе с болельщиками. Хочу, чтобы мы провели отличный сезон.

Моей семье немного сложно уезжать из Бразилии. Мы не знаем язык, культуру. Признаюсь, мы нервничали, но нас отлично приняли и очень сильно помогли. Москва – очень красивый город. И нам не терпится познакомиться с ним поближе. Надеюсь, мы будем счастливы здесь», – сказал бразилец.