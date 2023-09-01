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    Келлвен назвал трансфер в ЦСКА мечтой детства

    Новичок ЦСКА Келлвин прокомментировал свой трансфер из «Атлетико Паранаэнсе».

    • Рыночная стоимость Келлвена – 7 миллионов евро.
    • Он был в «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года.
    • Статистика правого защитника: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.

    «Я чувствую огромное счастье. Я реализовал мечту детства – приехать в Европу и играть в большом клубе. Надеюсь оправдать ожидания и те усилия, которые в меня вкладываются. Мне все помогают, я был очень хорошо принят. Сейчас мне нужно работать, узнать моих партнeров по команде и бороться, чтобы завоевать место в составе, играть и завоeвывать титулы с ЦСКА.

    Я разговаривал с Мойзесом и Виллианом, я с ними на связи. Они говорили очень хорошие слова о клубе. Я очень счастлив, что я здесь. Хочу наслаждаться этим моментом вместе с болельщиками. Хочу, чтобы мы провели отличный сезон.

    Моей семье немного сложно уезжать из Бразилии. Мы не знаем язык, культуру. Признаюсь, мы нервничали, но нас отлично приняли и очень сильно помогли. Москва – очень красивый город. И нам не терпится познакомиться с ним поближе. Надеюсь, мы будем счастливы здесь», – сказал бразилец.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    01.09.2023 22:25
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