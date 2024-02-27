Келлвен: «Федотов – наш батя, ведет ЦСКА вперед»

Защитник ЦСКА Келлвен высказался о фигуре главного тренера Владимира Федотова.

«Он очень хороший тренер. Мы не говорим с ним на одном языке, но у нас есть переводчики Максим и Влад, они всегда рядом.

Тренер для нас как батя, как отец. Он постоянно шутит, в хорошем смысле прикалывается. Даeт очень много подсказок и постоянно держит руку на пульсе. Мы ему очень благодарны за то, что он фактически ведeт нас вперед», – сказал бразилец.