Келлвен: «Федотов – наш батя, ведет ЦСКА вперед»

Защитник ЦСКА Келлвен высказался о фигуре главного тренера Владимира Федотова.
«Он очень хороший тренер. Мы не говорим с ним на одном языке, но у нас есть переводчики Максим и Влад, они всегда рядом.
Тренер для нас как батя, как отец. Он постоянно шутит, в хорошем смысле прикалывается. Даeт очень много подсказок и постоянно держит руку на пульсе. Мы ему очень благодарны за то, что он фактически ведeт нас вперед», – сказал бразилец.
- Келлвен зимой приглашал Федотова в Бразилию на свадьбу, но тренер не полетел.
- Федотов в ЦСКА полтора года.
- В 2023 году он привел клуб к победе в Фонбет Кубке России.
Источник: «РБ Спорт»