ЦСКА определил цену на Келлвена

ЦСКА готов расстаться с защитником Келлвеном, однако на данный момент по нему нет предложений, которые бы устроили руководство московского клуба. По данным «Евро-Футбол.Ру», красно-синие намерены получить за игрока не менее 10 миллионов евро.

К 23-летнему футболисту проявляют интерес клубы из Бразилии, однако они предлагали лишь аренду с правом выкупа.