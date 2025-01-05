ЦСКА определил цену на Келлвена

ЦСКА готов расстаться с защитником Келлвеном, однако на данный момент по нему нет предложений, которые бы устроили руководство московского клуба. По данным «Евро-Футбол.Ру», красно-синие намерены получить за игрока не менее 10 миллионов евро.
К 23-летнему футболисту проявляют интерес клубы из Бразилии, однако они предлагали лишь аренду с правом выкупа.
- В этом сезоне Келлвен провел за ЦСКА 21 матч, забил 4 гола, отдал 3 передачи.
- Московский клуб приобрел игрока у «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября 2023 года за 4,5 миллиона евро.
- Transfermarkt оценивает стоимость Келлвена в 5 миллионов евро.