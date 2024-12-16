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    ЦСКА хочет продать Келлвена, чтобы купить форварда

    К латералю ЦСКА Келлвену есть интерес в Бразилии. Москвичи допускают продажу игрока.

    «К Келлвену есть устойчивый интерес на бразильском рынке. А у ЦСКА есть задача этой зимой взять качественного нападающего. Центрального или флангового, в зависимости от того трансформируется ли схема в 4-4-2 (ромб), 4-3-1-2 или 4-3-3.

    Это стоит денег. ЦСКА изучает рынок на предмет бюджетных вариантов, и тот же Тамерлан Мусаев с лихвой отрабатывает потраченные на него 300 тысяч евро. Но, очевидно, ЦСКА нужно добавить качества в атаке, ведь Сауль Гуарирапа не заиграл.

    Поэтому клуб готов при наличии достойного предложения продать набравшего стоимость Келлвена. Затем купить ему за разумные деньги замену + добавить на приобретение форварда, чтобы Марко Николич мог преобразить команду через смену игровой формации. Осталось дождаться крутого оффера на Келлвена», – написал источник.

    • Келлвен в ЦСКА 1,5 года.
    • Его купили у «Атлетико Паранаэнсе» за 4,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне у Келлвена 21 матч, 4 гола, 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    16.12.2024 20:29
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    Комментарии (5)
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    FC_MORDOVIA
    1734372256
    Тамерлак
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    Moasuz
    1734372783
    Так у ЦСКА трансферный бан
    Ответить
    Интерес
    1734373657
    Николич ничего преобразить не может,Пьянич ему в помощь!
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    FCSpartakM
    1734373797
    Ну Тамерлак, конечно, деньги отрабатывает, но с таким форвардом ЦСКА примерно такм, где и должен быть
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