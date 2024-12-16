ЦСКА хочет продать Келлвена, чтобы купить форварда

К латералю ЦСКА Келлвену есть интерес в Бразилии. Москвичи допускают продажу игрока.

«К Келлвену есть устойчивый интерес на бразильском рынке. А у ЦСКА есть задача этой зимой взять качественного нападающего. Центрального или флангового, в зависимости от того трансформируется ли схема в 4-4-2 (ромб), 4-3-1-2 или 4-3-3.

Это стоит денег. ЦСКА изучает рынок на предмет бюджетных вариантов, и тот же Тамерлан Мусаев с лихвой отрабатывает потраченные на него 300 тысяч евро. Но, очевидно, ЦСКА нужно добавить качества в атаке, ведь Сауль Гуарирапа не заиграл.

Поэтому клуб готов при наличии достойного предложения продать набравшего стоимость Келлвена. Затем купить ему за разумные деньги замену + добавить на приобретение форварда, чтобы Марко Николич мог преобразить команду через смену игровой формации. Осталось дождаться крутого оффера на Келлвена», – написал источник.