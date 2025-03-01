Келлвен описал Москву одним прилагательным

Защитник ЦСКА Келлвен поделился впечатлениями от жизни в Москве.
– Ты водишь сына на стадион, вы ходите на баскетбол и хоккей, можно сказать, что влюблены в Москву?
– Первые две недели в Москве были самыми сложными для нас, но сейчас мы с супругой и сыном полностью адаптированы к жизни здесь и знаем все нужные места. Этот город просто замечательный, тут есть все для нас!
Мы чувствуем себя так, будто живем в Бразилии. Тут все будто родное. Единственное, что чуть-чуть мешает, – это языковой барьер.
– А на улице люди узнают, подходят за автографами?
– Нет. В отличие от Бразилии, люди в России относятся к футболистам гораздо спокойнее по части фотографий и автографов. Тут нас не беспокоят и не вторгаются в личное пространство.
- ЦСКА купил Келлвена в 2023 году у «Атлетико Паранаэнсе» за 4,5 миллиона евро.
- 24-летний игрок провел за москвичей 52 матча, забил 5 голов, сделал 12 ассистов.
- Келлвен стоит 5 миллионов евро.
Источник: Metaratings