Келлвен описал Москву одним прилагательным

Защитник ЦСКА Келлвен поделился впечатлениями от жизни в Москве.

– Ты водишь сына на стадион, вы ходите на баскетбол и хоккей, можно сказать, что влюблены в Москву?

– Первые две недели в Москве были самыми сложными для нас, но сейчас мы с супругой и сыном полностью адаптированы к жизни здесь и знаем все нужные места. Этот город просто замечательный, тут есть все для нас!

Мы чувствуем себя так, будто живем в Бразилии. Тут все будто родное. Единственное, что чуть-чуть мешает, – это языковой барьер.

– А на улице люди узнают, подходят за автографами?

– Нет. В отличие от Бразилии, люди в России относятся к футболистам гораздо спокойнее по части фотографий и автографов. Тут нас не беспокоят и не вторгаются в личное пространство.