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Келлвен описал Москву одним прилагательным

1 марта, 15:12

Защитник ЦСКА Келлвен поделился впечатлениями от жизни в Москве.

– Ты водишь сына на стадион, вы ходите на баскетбол и хоккей, можно сказать, что влюблены в Москву?

– Первые две недели в Москве были самыми сложными для нас, но сейчас мы с супругой и сыном полностью адаптированы к жизни здесь и знаем все нужные места. Этот город просто замечательный, тут есть все для нас!

Мы чувствуем себя так, будто живем в Бразилии. Тут все будто родное. Единственное, что чуть-чуть мешает, – это языковой барьер.

– А на улице люди узнают, подходят за автографами?

– Нет. В отличие от Бразилии, люди в России относятся к футболистам гораздо спокойнее по части фотографий и автографов. Тут нас не беспокоят и не вторгаются в личное пространство.

  • ЦСКА купил Келлвена в 2023 году у «Атлетико Паранаэнсе» за 4,5 миллиона евро.
  • 24-летний игрок провел за москвичей 52 матча, забил 5 голов, сделал 12 ассистов.
  • Келлвен стоит 5 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Келлвен
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