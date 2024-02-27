Защитник ЦСКА оценил шансы России на победу в чемпионате мира

Защитник ЦСКА Келлвен не считает невозможной победу сборной России на чемпионате мира.
– Как-то великий Пеле сказал: «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею». Как вы думаете, у кого шансов все-таки больше?
– Ха-ха. Почти невероятно, чтобы Бразилия выиграла чемпионат мира по хоккею. Это нереально. Так что у России намного больше шансов победить на ЧМ по футболу. У вас, кстати, очень хорошие футболисты, так что все возможно.
- 23-летний бразилец Келлвен провел в нынешнем сезоне 16 матчей за ЦСКА, в которых забил 1 гол и отдал 3 передачи.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»