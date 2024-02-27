Защитник ЦСКА оценил шансы России на победу в чемпионате мира

Защитник ЦСКА Келлвен не считает невозможной победу сборной России на чемпионате мира.

– Как-то великий Пеле сказал: «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею». Как вы думаете, у кого шансов все-таки больше?

– Ха-ха. Почти невероятно, чтобы Бразилия выиграла чемпионат мира по хоккею. Это нереально. Так что у России намного больше шансов победить на ЧМ по футболу. У вас, кстати, очень хорошие футболисты, так что все возможно.